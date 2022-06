L'attore tv Oreste Castagna in viaggio verso l'Ucraina

TERMOLI. Oreste Castagna noto volto televisivo di Rai Yo Yo e Melevisione dopo esser stato per una settimana a Termoli ad insegnare agli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie la sua arte di raccontare favole e figurarle ritagliando cartoncini colorati, in una intervista che ci quei giorni di sua permanenza nella nostra città, ci disse che dopo la conclusione del progetto con le scuole avrebbe organizzato un viaggio con tutto il suo entourage verso l'Ucraina per cercare di dare un momento di serenità e per perorare la pace con quei piccoli martiri innocenti che avrebbero ben altro a cui pensare ed invece per la cieca e bieca visione della vita di adulti sconsiderati sono diventati loro malgrado le vittime innocenti e incolpevoli di questa pazzia collettiva chiamata guerra. Oreste ci questa sua piccola goccia nell'oceano ma pur sempre importante cerca di far dimenticare l'orrore che passa tra gli occhi dei piccoli bimbi ucraini. Un grazie ad Oreste da tutti gli uomini di buona volontà come lui per quello che nel suo piccolo sta facendo. I bimbi ucraini hanno mostrato di gradire l'opera dell'artista italiano e a noi non resta che applaudire da Termoli che stima Oreste Castagna ed il suo gruppo.

