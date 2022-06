Odv Valtrigno al fianco della marineria

TERMOLI. La Odv Valtrigno protezione Civile ieri mattina ha consegnato merce e generi di prima necessità a sostegno della lotta che stanno portando avanti gli uomini della marineria termolese, abbracciando in toto i motivi della protesta contro il caro gasolio che non permette loro di poter lavorare con continuità e serenità. In vista di molte altre giornate di lotta e di questo clima torrido che dopo le problematiche lavorative i marinai in lotta devono sopportare, gli uomini diretti da Micozzi Antonio volontariamente come nei loro principi hanno deciso di dare loro una mano in questo senso ,gesto molto apprezzato dai marinai e armatori

