L’impianto Tms di Termoli compie 25 anni: la scelta pionieristica di Momentive

TERMOLI. "Nel febbraio del 1997 è stato avviato, a Termoli, il nuovo impianto TMS per la produzione di alcossisilani organofunzionali.

Momentive è stata un pioniere nell'implementazione di questo processo, per il quale nel 1999 è stata insignita del prestigioso premio Kirkpatrick per l'innovazione nell’Ingegneria Chimica. Ancora oggi, dopo 25 anni, lo stesso rappresenta la migliore tecnologia per la produzione di silani, rispetto alla metodologia più diffusa, basata sul Triclorosilano.

Questa tecnologia ha consentito un approccio più sostenibile, permettendo una riduzione del 75% dei rifiuti eliminando la formazione di diversi sottoprodotti clorurati che richiedono complessi processi di riciclo o smaltimenti difficoltosi.

ll nuovo processo implementato a Termoli, utilizza direttamente il Silicio Metallico (invece del Triclorosilano) come materia prima di base per la produzione del Trimetossisilano, intermedio importantissimo da cui derivano molti silani organofunzionali.

Le complesse implicazioni dal punto di vista della chimica, dell’ingegneria e della sicurezza del processo “Direct TMS” hanno reso necessario implementare avanzate ed innovative soluzioni Ingegneristiche, che hanno consentito alla Momentive di fare un grande passo avanti, creando prodotti innovativi e diverse tecnologie proprietarie brevettate.

Questa considerevole impresa, rivoluzionaria e di grande successo per Momentive, ha avuto un impatto impressionante sulla sua crescita e sull'industria dei silani.

Questo progetto ha anche portato ad una maggiore indipendenza nell’approvvigionamento di alcassisilano, eliminando la necessità di ricorrere a stabilimenti terzi di clorosilano, collocati nelle regioni più remote.

Sin dall’inizio, il processo TMS è stato continuamente migliorato e potenziato, aumentandone costantemente l'efficienza e la capacità produttiva. Questo ha consentito un significativo sviluppo della Momentive, del sito produttivo di Termoli e un miglioramento dei risultati dal punto di vista dell’ambiente e sicurezza".

Confindustria Molise.