La Ministra dell'Interno Lamorgese mercoledì a Termoli, piazza Sant'Antonio off-limits dalle 13

TERMOLI. Nell'ultimo Consiglio comunale il sindaco Francesco Roberti ha reso noto che a breve sarebbe venuta in visita la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, per firmare il patto di legalità sul raddoppio ferroviario Termoli-Lesina.

Ebbene, nella conferenza stampa odierna il primo cittadino ha ufficializzato la presenza della titolare del Viminale per domani pomeriggio, incontrando anche i vertici delle forze dell'ordine, prima in prefettura e poi in sala consiliare, dove è intervenuto anche il prefetto Cappetta.

Nella giornata di domani, mercoledì 8 giugno 2022, in occasione della visita di Luciana Lamorgese, l’intera area di Piazza Sant’Antonio sarà interdetta al parcheggio e alla sosta delle autovetture a partire dalle ore 13.