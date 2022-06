Il Molise e l'autismo, ragazzi dimenticati?

MOLISE. Mesi or sono è stato presentato in Molise il docufilm “Sono autistico …, e quindi?”.

L'appuntamento indusse tanti a capire che parlare di questo 'vulnus' non è certo facile. Famiglie, che tutti i giorni cercano di reperire soluzioni per una situazione tanto pesante pure a Campobasso, in Isernia ed a Termoli, ve n'è tante. I dati dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico rivelano che 1 bambino su 77 (in età tra i 7-9 anni) presenta disturbi del genere. I maschi ne sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine. Tali dati sottolineano la necessità di politiche a supporto delle famiglie. “Il tema è importante e, quindi, diviene necessario tenere alta l’attenzione – ha dichiarato il Sindaco del capoluogo Gravina – chiedendo che se ne prendano in considerazione i temi locali nel nuovo Piano operativo sanitario regionale.

Hanno estrema necessità di essere affrontati, con la consapevolezza di dovere reperire le risorse opportune per offrire i necessari servizi di supporto”. Altrove questi pazienti trascorrono la loro vita in Unità di trattamento speciale (almeno laddove queste siano operanti). In realtà dovrebbero permanervi solo per brevi periodi al fine di non restare completamente separati dalla propria Comunità e da tutto ciò che dovrebbe riuscire familiare per il loro equilibrio. In molti casi vengono sedati e talvolta sottoposti a pratiche restrittive. Nella sostanza, in luoghi del genere, vengono soddisfatte solo le loro necessità di base: cosicché, giorno dietro giorno, essi sono nutriti, lavati ..., ma nulla d'altro. Sentire le loro storie non è piacevole, tenuto conto che perfino le scuole che se ne occupano (con programmi specifici) ne proteggono la 'privacy'. In Italia sono almeno 600mila le persone autistiche; ma, negli ultimi 12 anni, i casi sono più che raddoppiati.

Una tendenza simile è dovuta, molto probabilmente, non tanto al fatto che sono migliorate le capacità di diagnosticare il disturbo, quanto piuttosto alla circostanza che ottenerne un'analisi corretta rimane ancora oggi un processo complicato; cosicché le liste d'attesa sono lunghissime e richiedono mesi per andare esaurite. Gli ultimi due anni di pandemia hanno aggravato le condizioni di vita delle famiglie in cui vivono queste persone. Su di esse pesa, per la gran parte, l'onere dell'assistenza poiché i servizi domiciliari, assistenziali, riabilitativi e sociali sul territorio restano di gran lunga ridotti. Una volta tanto il Parlamento si è trovato d'accordo sulla necessità di migliorare le cose, ed in tale sede si è determinato di approvare - sulla materia - mozioni analoghe presentate dai partiti di maggioranza e da Fratelli d'Italia (che è all'opposizione).

Ma ora tocca al Governo ed alla Regione di muoversi adeguatamente. Leontina Lanciano, garante dei diritti della persona in Molise, ritiene "importante sconfiggere certi tabù". Sottolinea che occorra "mantenere alta l’attenzione sulla tutela di chi sia affetto dallo spettro autistico, a maggior ragione se si considera che si tratta di una condizione che incide - in maniera tutt’altro che trascurabile - nella regione. Le persone che ne patiscono - continua - manifestano difficoltà nelle aree dell’interazione sociale e della comunicazione, oppure evidenziano modalità stereotipate di comportamento, di interessi e di attività.

Tutto ciò comporta una serie di difficoltà significative nello svolgimento della quotidiana attività, sia per chi vive in prima persona tale condizione sia per i familiari". Si tratta di una situazione invero delicata, che necessita di sostegni adeguati. "Ciò che occorre - conclude - è continuare a portare avanti determinati percorsi al fine di migliorare l’inclusione sociale e di scongiurare ogni condizione di isolamento legata al disturbo. Occorre che questo cammino parta innanzitutto dalla scuola, coinvolgendo la dimensione pubblica, lavorativa, e privata. L’obiettivo da raggiungere è quello di favorire il più possibile una prospettiva di vita indipendente”.

Claudio de Luca