Banca del cuore: oltre cento screening gratuiti al giorno in piazza Sant'Antonio

TERMOLI. È piaciuta alla cittadinanza l’iniziativa della “Banca del Cuore”, con lo screening gratuito che ha tenuto banco in piazza Sant’Antonio dalla domenica scorsa a ieri.

Un truck tour con screening gratuiti, nell’ambito del progetto itinerante per l’Italia che si prende cura del nostro cuore, mettendo la salute del nostro principale organo in cassaforte, non a caso il progetto si chiama “La Banca del Cuore - metti il cuore in cassaforte”.

La dottoressa Annalisa Viele, presidente del Cdr-Anmoc del Molise, ha sottolineato come i tre giorni a Termoli sono stati un vero successo di partecipazione con file di persona fin dalle 8 di mattina, numeri davvero importanti oltre 100 persone ogni giorno, e quel che ancor più positivo è che molti di coloro che hanno effettuato lo screening sono stati tanti giovani che hanno inteso con intelligenza che non bisogna andare a fare esami clinici solo quando non stai bene, ma soprattutto come prevenzione.

