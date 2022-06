Trasporto pubblico, Del Re: «Corte d'appello rigetta l'appello di 31 lavoratori»

CAMPOBASSO. Con rispettive sentenze n. 81 e 83 del 27 maggio 2022, la Corte di Appello di Campobasso – Sezione Lavoro. ha rigettato gli appelli proposti da 31 lavoratori nei confronti delle società di trasporti ATM S.p.A. e SATI S.p.a.

La vicenda giudiziaria trae origine a seguito della cessione di ramo d’azienda intervenuta tra la Molise Trasporti e la ATM S.p.A. (all’epoca costituita sia dalla LARIVERA S.p.A. che dalla SATI S.p.A.), e che ha visto coinvolti diversi lavoratori che godevano, al momento della cessione, di un più favorevole CCNL.

Pertanto, si rivolgevano al Giudice del Lavoro, affinché accertasse e dichiarasse il loro diritto a percepire a titolo di differenze retributive il maggior importo risultante dalla differenza fra quanto previsto dal CCNL ASSTRA (applicato dalla Molise Trasporti) e quanto invece effettivamente percepito dai ricorrenti in virtù del CCNL ANAV (applicato dalla ATM) a far data dal mese di settembre 2013.

La Corte di Appello di Campobasso – Sezione lavoro – ha accolto le tesi difensive dei legali delle società, rispettivamente l’avvocato Nicola Del Re per ATM S.p.A. e gli avvocati Gaetano Caterina e Giovanni Baranello per la SATI S.p.A., secondo i quali non vi poteva essere una trasposizione automatica tra i due differenti CCNL.

Sostiene l’avv. Del Re che “ai sensi dell'art. 2112 c.c., la tutela del lavoratore dipendente è data, dalla prosecuzione del rapporto di lavoro con il datore cessionario (comma 1).

Al terzo comma dell’art. 2112 c.c. vengono previste le regole che disciplinano il contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro che prosegue con il cessionario.

Il comma 3 dell’art. 2112 c.c., prospetta due situazioni alternative, a seconda che presso il datore cessionario manchi, ovvero sia presente, una normativa collettiva di riferimento. Nella seconda ipotesi (come nel caso di specie) trovano applicazione, in via di sostituzione, i contratti applicabili nell'impresa del cessionario: si ha una sorta di sostituzione automatica delle norme di fonte collettiva in vigore presso l'impresa cessionaria, fatti tuttavia salvi i diritti quesiti.”

Alla luce del numero dei ricorrenti, le richieste economiche ammontavano a diverse centinaia di migliaia di euro e, una sconfitta delle società avrebbe costituito, oltre che un rilevante danno economico, anche un pericoloso precedente anche per altre realtà che versano nella medesima condizione.

Data la complessità della vicenda, la Corte decideva di compensare le spese di lite.