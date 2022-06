Il ministro Lamorgese ai ragazzi: «Non escludete i genitori e denunciate episodi di bullismo»

#Stop al cyber-bullismo: l'intervento del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a Termoli

TERMOLI. «Oggi i protagonisti sono i ragazzi», con queste parole il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ha aperto il suo secondo intervento nell’ambito della visita a Termoli, incentrata sulla firma del protocollo di legalità sul progetto di raddoppio della tratta ferroviaria che collega la città adriatica a Lesina, ma ha voluto essere presente e premiare anche gli studenti meritevoli che hanno vinto il concorso lanciato dalla prefettura di Campobasso contro il bullismo e cyber-bullismo, che si è chiuso alcuni giorni fa nel capoluogo.

La titolare del Viminale ha ricordato i sacrifici compiuti negli ultimi due anni dai ragazzi, costretti a rinunciare alla didattica in presenza per lunghi mesi e alla indispensabile socializzazione.

«Voglio lanciare un avvertimento – ha affermato la Lamorgese – occorre essere consapevoli dei rischi che si corrono “in rete”, dove ci sono persone che vogliono approfittare della vostra buona fede, noi come forze di Polizia facciamo molto, vi dedichiamo protocolli che si preoccupano della vostra protezione, che però dipende da voi stessi e soprattutto dal rapporto coi vostri genitori, che a volte voi escludete, preferendo relazioni sociali coi ragazzi della vostra età. Ma i genitori non sono coloro che vi devono dire di no ad alcune scelte, ma vi proteggono e vi aiuteranno nel percorso della vostra vita.

Di casi di cyber-bullismo ce ne sono tanti e io vi esorto a denunciare, vi sono tante opportunità. Di video che girano in rete con momenti difficili e debolezze ce ne sono molti, che vengono utilizzati in modo errato, conosco genitori che hanno patito la scomparsa di un figlio, che si è ucciso.

Il genitore ha costituito un’associazione, ci sono centri contro il bullismo, come a Milano, il primo realizzato in Italia».

«La vita è così bella, pensate a utilizzare il vostro tempo progettando il futuro».





A vincere il concorso nel progetto "Stop al cyberbullismo" sono stati Daniele Di Sisto, 3^ B dell'Istituto comprensivo 'Pallotta' di Bojano con lo spot "Opponiamoci al cyberbullismo", Giorgia Santillo della 1^ B della scuola secondaria di primo grado "Montini" di Campobasso con il video "Le parole... maneggiarle con cura" e Vittoria Discenza, della 3^ B della scuola superiore 'Pagano - Manzù' di Campobasso con lo spot "Be yourself".

I tre spot sono stati presentati in video, così come la manifestazione è stata introdotta dal prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, e c'è stata la proiezione di un video in cui sono stati impegnati i ragazzi coinvolti nel progetto.

Registrazione effettuata presso il Teatro Savoia del capoluogo, dove gli alunni dell’Istituto di Istruzione Superiore Mario Pagano, con le musiche degli allievi del Conservatorio, hanno portato in scena, dinanzi alla platea delle Autorità, degli insegnati e degli studenti, la rappresentazione teatrale di un processo per cyberbullismo.





Il progetto interistituzionale di educazione alla legalità dal titolo “#StopCyberbullismo”, promosso dal Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta è stato realizzato in partenariato con l’Università degli Studi del Molise, l’Ufficio scolastico regionale, le Forze di Polizia territoriali, la Fondazione Molise Cultura, il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi e l’Ordine degli Psicologi del Molise.

