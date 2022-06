Addio al panificatore e calciatore termolese Antonio Caruso

TERMOLI. Eccoci qui a raccontare di un altro personaggio che a Termoli ha dato tanto in termini di lavoro e di prestazioni calcistiche: la persona che è venuta a mancare è Antonio Caruso uno dei più rinomati panificatori termolesi, nonché prestante atleta in campo calcistico avendo militato nell’U.S.Termoli . U’ furn de Capelotte, tanto per capirci era sito nel centralissimo Corso Nazionale dove oggi esiste un altro panificio, per scendere dove operava Antonio dovevi scendere delle scale ed entrare così nel suo regno.

Una tradizione di famiglia quella dei Caruso, ma Antonio oltre a farci trovare le delizie del nostro pane , coltivava anche un’altra passione quella che allora in quegli anni post bellici, era considerato per quello che era un gioco, non una professione, il gioco del calcio e lui, tra una infornata e l’altra riusciva a trovare anche il tempo di correre dietro ad un pallone.

Lui lo faceva, stando ad alcuni testimoni oculari, anche molto bene. Lui giocava verso la fine degli anni 50, quando lo stadio, si fa per dire, era il campo in terra battuta sito dove oggi c’è il parcheggio dell’Ospedale vecchio, dietro i palazzi dei ferrovieri. Quando davvero il calcio era poesia e a seguire le partite dei giallorossi ci andava tutto il paese le case dei ferrovieri, i balconi e le finestre diventavano per i tanti tifosi che non riuscivano a stare a bordo campo, come dei palchetti privilegiati al teatro alla Scala di Milano.

Tanto per far capire che allora il calcio non era un punto di arrivo ma solo un gioco come dicevamo. Antonio per la sua bravura abbiamo saputo che venne visionato da osservatori dell’Alessandria che chiesero al Termoli di poterlo acquistare. Ma Antonio anche su pressione della famiglia, rinuncio perché c’era il forno da mandare avanti il calcio non dava da mangiare come invece oggi fa e anche troppo, così le sue soddisfazioni se le prese con la maglia giallorossa e sfornando pagnotte, filoni e brioche con lo zucchero sopra.

Con lui se ne va un altro pezzo della nostra storia, a pochi giorni di un altro grande giocatore del Termoli giusto sette giorni fa di LuigI Schiazza che arrivò qualche anno dopo di lui a vestire i colori dell’U.S. Termoli. Addio Antonio persona a modo e cordiale, ora nella tua nuova vita non terrena ritroverai parecchi amici di allora.

La nostra redazione si stringe al dolore della famiglia Caruso, la moglie Rosa, le figlie Mimma, Cinzia, Nadia, Rita,i generi e i nipoti.

