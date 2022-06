Campagna vaccinale vissuta nella tenda dell'Hospitainer: “Sempre nel mio cuore”

TERMOLI. Sono trascorsi pochissimi giorni dalla smobilitazione dell’ospedale da campo che, durante l’emergenza da Covid-19, ha consentito a migliaia di persone di vaccinarsi: bambini, adulti, bambini, sono tutti passati di lì con i loro problemi, le loro ansie e le paure.

Mentre il parcheggio resterà vuoto, i ricordi e le esperienze di chi ha lavorato per curare e per fornire un contatto umano alle persone resteranno per sempre, come testimoniato di Fiorella Vignone, dottoressa della tenda.

“Ho iniziato l'attività di Medico Vaccinatore il 6 maggio 2021 presso l'ospedale da campo della CRI Ospedale San Timoteo di Termoli, e oggi, che la struttura viene smantellata è doveroso un riepilogo di quanto accaduto in questo anno di attività.

Sono stati tredici mesi coinvolgenti ed esaltanti ma al tempo stesso umanamente e professionalmente molto impegnativi. Abbiamo assistito e vaccinato 60.808 cittadini ( 66.000 a far data da gennaio 2021) ed io personalmente mi sono occupata di 19.689 pazienti. Siamo stati accanto agli anziani, ai fragili, ai bambini, ai pazienti complessi, a quelli convinti, ai timorosi e agli scettici e tutti hanno ricevuto le cure e le attenzioni doverose e necessarie.

Numerose sono state le manifestazioni di affetto, i ringraziamenti sentiti, la vicinanza umana, il riconoscimento al lavoro svolto e alla professionalità profusa, senza dimenticare qualche contestazione. Se tutto questo è stato possibile è grazie a tutte quelle persone che si sono spese senza risparmiarsi mai, perché questo HUB ha lavorato senza interruzione ogni giorno , senza limite d'orario fino a che l'ultimo cittadino non aveva ricevuto la sua dose. E' dunque necessario un ringraziamento al Direttore Sanitario, alla Direzione Sanitaria tutta, al referente dell'Hub Dott. Fiorentino e alla Farmacia. Ai Volontari della Croce Rossa, della Protezione Civile e del Servizio Civile che con sollecitudine si sono succeduti ed alternati. Ai colleghi Totaro, Sorella T., Corradi, Santoro dell'Ospedale San Timoteo che mi hanno accompagnato. Al Dott. Sorella Attilio che con me ha condiviso per lungo tempo il lavoro in tenda.

Ed infine è doveroso ringraziare il team fatto di donne e professioniste meravigliose le infermiere Valentina, Alina, Elisabetta e Manuela unitamente all'insostituibile lavoro informatico di Nicola in qualità di oss. La tenda ha chiuso, ma resta aperto a tutti i cittadini e pazienti il cuore di chi come me vi ha lavorato con passione pronto ancora ed ogni giorno a rispondere”.