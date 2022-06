Pesca ferma, "Grazie Draghi": nuovo summit nelle Marche e sabato anche agricoltori al porto

La protesta degli armatori: il punto della situazione con Paola Marinucci

TERMOLI. Il pescatore “impiccato” al mercato ittico rappresenta per davvero l’emblema dell’umore della marineria termolese.

Tra le cassette di polistirolo divenute cartelli c’è anche un inequivocabile ringraziamento al premier Mario Draghi.

Gli armatori le stanno provando davvero tutte, per così dire, tra il sacro e il profano, come la visita odierna al vescovo, nel solco di quelle invocazioni di fede già recitate giorni fa, intanto, due sono gli ulteriori fronti da seguire, primo la riunione di oggi pomeriggio a Civitanova Marche, che servirà anche per capire cosa faranno i colleghi abruzzesi; la seconda la protesta ancora più ampia sul caro gasolio, che vedrà i trattori di agricoltori in dissenso scendere al porto sabato mattina.

Argomenti al centro della nostra intervista a Paola Marinucci, presidente dell’associazione Armatori Pesca del Molise, che stamani in delegazione con Beniamino Recchi, Fulvia Verlengia e Carlo di Candia, è stata ricevuta dal vescovo Gianfranco De Luca e dalla direttrice della Caritas, Anna Bernardi.

Come abbiamo già riferito in mattinata, sabato sera, alle 2', fiaccolata di preghiera tra porto e borgo antico, invito aperto a tutta la città, col pieno sostegno da parte della diocesi di Termoli-Larino alla marineria termolese messa in ginocchio dal caro gasolio.

I rappresentanti dei pescatori hanno esposto i motivi della protesta che si protrae da alcune settimane evidenziando le enormi difficoltà per un settore che coinvolge numerose famiglie e non può più sostenere costi così elevati per poter uscire in mare e assicurare un reddito dignitoso.

A tal proposto, monsignor De Luca ha proposto per sabato sera, 11 giugno, alle 20, una fiaccolata silenziosa che dal piazzale del mercato ittico si snoderà fino alla Cattedrale dove è previsto un momento di preghiera aperto a tutta la città. Un segno di ascolto, vicinanza e solidarietà in attesa di interventi concreti, da parte delle istituzioni, per consentire al settore della pesca di riprendere serenamente le attività.