Un accordo nazionale per l'ingresso dei giornalisti in Comune

Nei Comuni l'Ufficio stampa dev'essere affidato a giornalisti professionisti, dunque iscritti all'Albo, qualificati e preparati. Per questo motivo Anci ha rinnovato il protocollo con la Fnsi, invitando gli enti locali a dotarsi di una struttura che è indispensabile per le Pubbliche amministrazioni e per i cittadini che devono essere sempre informati sulle attività poste in essere. Per ciò stesso, i principi dell'intesa sono stati sottoscritti fra Aran, parti sociali, della Pubblica amministrazione e Fnsi. In questo modo sarà garantita l'autonomia professionale e riconosciuta la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria. Le Amministrazioni avranno a disposizione norme per un corretto inquadramento dei giornalisti degli Uffici stampa, applicando i profili previsti nel contratto del pubblico impiego.

Gli Uffici-stampa dei Comuni dovranno essere costituiti da dipendenti comunali oppure da personale esterno; ma chi vi sia stato addetto dev'essere comunque un professionista o un pubblicista iscritto all'Albo. Al contrario non devono essere inquadrati tecnicamente i 'portavoce' degli organi di vertice degli enti, vista la natura fiduciaria del loro ruolo. I giornalisti godranno dei proventi previsti nella categoria D, nell'intesa che le Amministrazioni potranno anche definire profili di C. Tutto ciò è stato previsto in un protocollo d'intesa sottoscritto tra la Presidenza dell'Anci e la Federazione nazionale della Stampa. Insomma si dà attuazione alla legge n. 150/2000 con cui ogni Amministrazione locale potrà istituire, anche in forma associata, un Ufficio per offrire comunicazioni ai cittadini ed ai 'media'. Il documento lumeggia un “sistema condiviso di criteri” a cui i Comuni potranno ispirarsi per uniformare le procedure di assegnazione degli incarichi presso i rispettivi Uffici-stampa.

Con riferimento all'accordo nazionale va segnalato il divieto di ricorrere a contratti di collaborazione coordinata e continuativa o a prestazioni in regime libero professionale per affidare la responsabilità della comunicazione. La previsione di tale nuova figura (da intendere di coordinamento) resta una opportunità offerta agli enti nel cui Ufficio Stampa siano presenti più giornalisti.

Qualora istituito, tale ruolo non potrà prescindere dal contratto di lavoro subordinato e dal riconoscimento della qualifica dirigenziale.

I candidati dovranno essere esaminati da una Commissione giudicatrice con bandi redatti in conformità alle linee-guida predisposte dall'Anci, sentite l'Associazione regionale di stampa territoriale e quella regionale di Anci. Nel collegio, in considerazione dell'elevato livello di capacità tecnico professionale connesso allo svolgimento delle funzioni, devono essere presenti giornalisti professionisti, di comprovata competenza, comunque adeguata all'incarico da conferire, individuati nell'elenco dell'Ordine regionale tra gli iscritti da almeno 10 anni. Grazie all'accordo in discorso, per i 'giornalisti comunali' si aprono anche le porte degli enti di categoria, a cominciare dal Fondo di previdenza complementare; ma gli enti locali dovranno assolvere adempimenti amministrativi periodici. I dipendenti in questione potranno anche aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti. L'adesione potrà avvenire con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

Per quanto riguarda le prestazioni previdenziali, considerato il passaggio dall'Inpgi all'Inps, a decorrere dal 1° luglio, Anci e Fnsi si impegnano a promuovere e favorire, con apposite campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, la corretta applicazione e conoscenza di quanto previsto nella Manovra economica 2022. Tra gli impegni dell'accordo (a durata triennale) vi è anche la definizione di un percorso formativo e di aggiornamento previo utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo (e di altre a natura comunitaria) per l'aggiornamento e l'inserimento lavorativo regolare dei giornalisti. Le parti si sono impegnate a costituire un gruppo di lavoro per le attività di analisi nonché per la formulazione di proposte comuni sulla realizzazione dei corsi di formazione continua nonché una Commissione di monitoraggio per la verifica e l'attuazione delle attività.

Claudio de Luca