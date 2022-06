Nelle pieghe del protocollo di legalità sul raddoppio della tratta Termoli-Lesina

TERMOLI. Istituzioni dialogano sulla legalità e sul rispetto della legge. Potrebbe essere un dato scontato ma così non è, lo dimostrano i continui interventi per garantire la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.

Un protocollo che nelle scorse settimane ha visto anche l’intesa con le parti sociali, così come è stato richiamato anche nel dossier presentato ieri in municipio.

Ma cosa prevede in dettaglio questo impegno?

«Una specifica disposizione, relativa al monitoraggio e al tracciamento dei flussi di manodopera, è sottoscritta anche dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro di Campobasso-Isernia e di Foggia e dai Segretari delle sigle sindacali territoriali Cgil, Cisl e Uil. Il Protocollo è stato predisposto al fine di prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa delle imprese impegnate nella realizzazione dell’opera, rientrante nel novero delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari definite con delibera del Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) n. 121 del 2001 e finanziata con risorse nazionali ed europee (700 milioni di euro, di cui 22,47 derivanti dal Pnrr). L’Accordo, a fini di prevenzione antimafia e anticorruzione, stabilisce: l’attivazione da parte del soggetto aggiudicatore di un flusso informativo dei dati relativi alla “filiera delle imprese”, che va ad alimentare una banca dati (che si compone di due sezioni: “Anagrafe degli esecutori” e “Settimanale di cantiere o sub-cantiere”), nella quale raccogliere le informazioni relative ai soggetti che intervengono a qualunque titolo nella progettazione o nella realizzazione dell’opera; la previsione del regime delle informazioni antimafia per tutte le fattispecie contrattuali (Contratti di affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e qualsiasi modalità di esecuzione; sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all’approvvigionamento di materiale di pronto reperimento nel limite di 9 mila euro; la non sussistenza dell’obbligo di richiesta della documentazione antimafia nelle ipotesi in cui si ricorra a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle White List ovvero in appositi elenchi o nell’Anagrafe antimafia costituita presso la Struttura di missione sisma 2016; la previsione della clausola risolutiva espressa in caso di informazioni interdittive antimafia; la costituzione presso le due Prefetture competenti di una “Cabina di regia” allo scopo di effettuare un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo e di un "Tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera", presieduto dal coordinatore del Gruppo Antimafia Interforze costituito in prefettura, per una specifica attenzione anche sugli adempimenti previsti dalla legislazione sul lavoro e dal Ccnl di categoria; la previsione di inserimento delle clausole anticorruzione nei bandi di gara; l’inserimento nei bandi di gara di clausole che impongono a tutta la filiera delle imprese alcuni impegni a scopo antimafia (denuncia all’Autorità Giudiziaria di ogni

tentativo di estorsione, richiesta di denaro, prestazione o altre utilità, atti intimidatori, situazioni anomale; l’obbligo di ricorrere al distacco della manodopera solo previa acquisizione delle informazioni antimafia sull’impresa distaccante; l’obbligo di subordinare l’efficacia della cessione dei crediti alla preventiva acquisizione delle informazioni antimafia); la previsione di un sistema sanzionatorio nei confronti dell’Affidatario o del Subcontraente in caso di violazione degli obblighi previsti nel protocollo; il monitoraggio e il tracciamento, a fini di trasparenza, dei flussi di manodopera.

Il Protocollo sarà vigente sino alla data di invio del Certificato di Ultimazione dei Lavori da parte del soggetto aggiudicatore alle competenti Prefetture».