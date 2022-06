Assemblea interlocutoria a Civitanova, venerdì s'incontrano gli armatori al mercato ittico

TERMOLI. Era atteso l'esito della riunione di Civitanova Marche, ma in questo summit di centro Adriatico non è uscita una decisione unitaria per tutte le marinerie.

«Di sicuro tutti vorrebbero andare per mare e andare a provare se si riesce a lavorare con il gasolio a 1,30 euro. C’è stata una forte discussione fra le parti che ha portato successivamente a un incontro con i soli rappresentanti delle marinerie presenti - riferisce Paola Marinucci, presidente dell'associazione Armatori pesca del Molise - per Termoli ha partecipato l’armatore Lorenzo Di Palma. Le marinerie da Chioggia a Fano non erano presenti, e ciò vuol dire che hanno intenzione di continuare ad uscire in mare come già dalla settimana scorsa. Ma il loro è un mercato con un bacino di utenza molto più ampio e ricco del nostro. Inoltre devono navigare poco per raggiungere le zone di pesca vista la conformazione dell’Adriatico Settentrionale. Quindi la nostra marineria di Termoli non può prenderla come riferimento. Ad Ancona e Civitanova e San Benedetto del Tronto la settimana scorsa hanno pescato per due giorni e vorrebbero continuare il tal modo.

Quindi il proseguimento del fermo della marineria di Termoli ed eventualmente il numero delle giornate da effettuare dipende molto dalla decisione che si prenderà domani a Pescara. E che si ripercuoterà sulla decisione che prenderà la marineria di Termoli.

Una proposta da tenere in considerazione tra Pescara Termoli e Manfredonia è quella di restare fermi ancora lunedì e martedì ed attendere un eventuale decisione del MIPAAF sul c.d. fermo bellico e su altre misure allo studio; oppure di provare a pescare solo due giorni a settimana.

Però per la marineria di Termoli fare due giorni non è producente come per gli altri perché per raggiungere le zone di pesca sono necessarie diverse ore di navigazione.

Probabilmente la marineria di Termoli farà una riunione interlocutoria domani alle ore 17 in attesa della decisione delle marinerie vicine abruzzesi ovvero per prendere una decisione interna senza valutare le intenzioni delle altre marinerie limitrofe».