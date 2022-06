Giunta Toma nomina Fabio Rastelli commissario dei Consorzi di Bonifica del basso Molise

LARINO-TERMOLI. Una vecchia conoscenza del mondo pubblico economico molisano e bassomolisano, con esperienze al Cosib e a Sviluppo Italia Molise, il dottor Fabio Rastelli, è stato nominato nuovo commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica Trigno e Biferno e integrale Larinese, i due enti che si avviano a una integrazione, come deciso dalla Regione Molise. La delibera di Giunta regionale è del 3 giugno scorso, la numero 165. Una scelta dettata dalla necessità di garantire la funzionalità piena e l’operatività della gestione del "Consorzio di bonifica Trigno e Biferno e del Consorzio di bonifica integrale larinese" e del "Consorzio di bonifica basso Molise”, sia dei due vecchi enti, nonché del nuovo denominato Consorzio di Bonifica "Basso Molise". Ci sarà anche un successivo decreto da parte del presidente della Giunta regionale Donato Toma. La durata dell’incarico è da intendersi fino al 31.12.2022 ed è altresì correlata agli adempimenti prescritti all'art. 5 della L.R. n. 1/2018 e comunque fino alla elezione dei nuovi organi del Consorzio di Bonifica "Basso Molise".

Il Commissario ha il compito di adottare ogni provvedimento necessario per l’attuazione della legislazione regionale in materia di adeguamento e riordino dei Consorzi di bonifica e delle direttive impartite in materia dall'Esecutivo regionale, tra l’altro, con la DGR n. 60 del 2018. Nella mission istituzionale, la Regione promuove e programma la bonifica integrale quale attività pubblica che ha per fine l'assetto, la conservazione e la sicurezza idraulica del territorio, la difesa del suolo, la provvista, l'utilizzazione e la tutela delle risorse idriche, lo sviluppo rurale e delle produzioni agricole, la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente; l'attività di bonifica integrale in Regione è realizzata dai Consorzi di bonifica, costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche ed integrazioni, che operano nei rispettivi comprensori secondo le norme dettate dalla legge regionale n. 42/2005, sulla base del principio di sussidiarietà, e in applicazione dei principi contenuti nella legge 5 gennaio 1994, n. 36, nella legge 18 maggio 1989, n. 183, e nel decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Essa è svolta in base al piano di bonifica, di tutela e valorizzazione del territorio interessato, redatto dagli stessi Consorzi in modo coordinato con gli indirizzi e le direttive dei piani delle Autorità di bacino e con gli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli Enti locali. L’articolo 9 della legge regionale n. 1/2017 ha pertanto novellato la materia, ed ha previsto, ai fini della razionalizzazione e della riorganizzazione dei Consorzi, ed in ragione del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di contenimento della spesa e di migliore svolgimento delle funzioni amministrative, con contestuale riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, che lo svolgimento delle funzioni dei Comitati esecutivi, di cui all'articolo 24 della legge n. 42/2005, fosse delegato ad un Commissario straordinario unico per il Consorzio di Bonifica Integrale Larinese e il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, e ad un diverso Commissario straordinario per il Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro. Sulla scorta dell’iter di razionalizzazione e riorganizzazione degli Enti di Bonifica regionali, un nuovo intervento legislativo (art. 5 della L.R. n. 1/2018) nel suddetto percorso di riforma ha, tra l’altro, soppresso il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno e il consorzio di Bonifica integrale Larinese, e conseguentemente istituito un unico Ente, denominato Consorzio di Bonifica “Basso Molise”, con contestuale scioglimento degli organi dei vecchi consorzi ed il subentro in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi pregressi. La potestà regionale in materia di programmazione e riorganizzazione della bonifica si estende dunque anche al riassetto delle funzioni degli enti pubblici che operano nel settore (Consorzi), con contestuale potestà di trasferimento delle suddette funzioni ad un altro soggetto, così come individuato nella stessa legge regionale n. 1/2018.

A fine anno era stato nominato commissario l’ingegner Vincenzo Napoli, che però ha comunicato l’indisponibilità a proseguire nell’incarico, così la Giunta regionale ha scelto come successore l’ingegner Fabio Rastelli.