Impegno di 41 anni nella sanità pubblica, l'Encomio a Giuseppe Carfagno

TERMOLI. Da 41 anni lavora nella sanità pubblica molisana e da 20 è coordinatore tecnico di Radiologia negli ospedali di Termoli e Larino.

Da molti anni presta la sua collaborazione volontaria a Enti e Associazioni Onlus.

Esperto d'Informatica, con varie pubblicazioni e tesi sperimentale nel settore, ha realizzato applicativi gestionali, quali il Registro di mortalità (Rencam) del Registro Tumori del Molise, Gestione dello Sportello Psico-Oncologico di Termoli (NewLife), Gestione Ambulatorio Auser di Larino e programmi di gestione di Reparti di Degenza e Cura del San Timoteo di Termoli.

Un identikit (o meglio curriculum vitae) che corrisponde al nome di Giuseppe Carfagno,

Oggi pomeriggio, con inizio alle ore 17 presso l’Hotel Rinascimento di Campobasso, Carfagno riceverà un premio "Encomio al talento e alle eccellenze molisane 2022", per il suo lavoro e la sua dedizione "del tutto gratuita" alle Onlus e per l'impegno professionale profuso nei reparti del San Timoteo, decretato dalla Commissione Scientifica dei "Borghi della Cultura, delle Arti, delle Professioni e delle Scienze d’Italia", sulla scorta delle indicazioni pervenute, ha ritenuto premiare la Sua persona con un Encomio per la benemerita attività svolta in questi anni nel Molise.