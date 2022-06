A conti fatti: «Meglio le uova o il biometano?»

LARINO. Col senno di poi: meglio le uova o il biometano che abbatterebbe i prezzi dei carburanti lievitati con la guerra?

L’incubatoio Aia alle Piane di Larino consiste in un investimento da 18 milioni di euro per un impianto esteso su sei ettari in cui le uova verranno incubate e fatte schiudere prima del trasporto dei pulcini nei vari allevamenti del Gruppo Veronesi. Una volta attivato, i posti di lavoro disponibili, saranno 30; e, molto probabilmente, si tratterà di manovalanza interamente locale. Aia è un produttore industriale che fattura all'incirca 3 miliardi di euro, dando lavoro a 7mila dipendenti. Nel centro frentano dovrebbero nascere un milione di pulcini, a settimana, da dirottare in Puglia.

L’assenza, anche futura, di insediamenti ad alto impatto ambientale è stata una delle clausole pretese per firmare l’accordo con Palazzo ducale; e l’incubatoio è stata considerata un'attività tra le meno inquinanti. Bene le uova; ma, in precedenza, s'era parlato (non senza far nascere un mare di polemiche) di un allevamento di mucche; ed una parte della pubblica opinione aveva sottolineato l'olezzo ed il forte inquinamento, senza che alcuno avesse avuto a rendersi conto che - anche il biometano - avrebbe potuto dare una mano, in ispecie oggi, dopo la guerra apertasi in Ucraina. In tale ultimo caso, la definizione tecnica sarebbe stata un 'impianto vivo', fatto di animali che muggiscono. Mentre in Molise si discuteva, altrove esistono luoghi dove, con un'azienda agricola di 600 mucche, si producono 2.064 mc di biometano al giorno; con ciò significando che questi animali, oltre al latte, fanno anche la 'benzina', divenuta importantissima dopo lo scoppio della guerra al di là dei confini russi che ha fatto impazzire il mercato mondiale del gas. Certo non sarebbe stato facile riuscire ad ottenere le autorizzazioni dall'Arpam, dal Comune, dall'AsReM e dalle dogane.

Ma, laddove impianti di tal genere operano già, la voce si sparge in fretta, senza pubblicità e senza manco la necessità di collocare indicazioni stradali. E così un'azienda del genere opera a Rivergaro, nel Piacentino; ed i titolari, oltre ad assicurare lo stoccaggio ed il rifornimento, vendono anche i prodotti dell'Azienda (caciotta, latte, carne ...). Al fine di ingannare l'attesa per ottenere il rifornimento, c'è chi segue dei films sul cellulare. Qui il metano costa 2,40 euro; altrove sfiora i 4. Altri ammazzano l'attesa leggendo un libro; ma ne vale la pena perché - con 14 euro - fanno un pieno. In val Trebbia, a Bosco Gerolo, oltre al distributore di bio-metano, i titolari gestiscono un ristorante, una piscina, una fattoria didattica, una decina di camere per gli ospiti ed un asilo. Ma come funziona un impianto del genere? I reflui zootecnici (vale a dire il letàme prodotto dai bovini) vengono miscelati coi sottoprodotti agricoli dell'azienda (paglia, stocchi di mais ...). Tutto finisce in una pre-vasca e, da qui, trànsita in un digestore anaerobico (una sorta di pentolone in cemento armato dove il composto deve riposare per almeno 30 gg.). Poi finisce in un impianto chiamato di 'upgrading' da cui il bio-metano viene mandato allo stoccaggio in bombole e, quindi, al distributore.

Niente viene sprecato e gli scarti vengono utilizzati come concime. I 'fattori' (chiamiamoli così) parlano di un investimento importante che si dovrebbe ripagare in tre anni grazie agli ecoincentivi. C'è un solo 'ma': spegnere un impianto del genere ha costi altissimi e, purtroppo, il metano in eccedenza, non può essere liberato in aria. Ciò lascia intendere che, persino gli automezzi della fattoria devono potere andare a metano. Per le mucche non è cambiato alcunché; e, più il letame è fresco, più biogas produce. Il risultato è quello per cui oggi le stalle vengono pulite più spesso. Ma, anni addietro, si erano elevati in alto i lai contro gli eventuali allevamenti di bovine a Piane di Larino. Coi tempi che corrono la domanda è: non è che c'è chi ha sbagliato prediligendo le uova dei pulcini alla ... cacca dei bovini?

Claudio de Luca