Spiaggia Abile, sulla costa arrivano 1,2 milioni di euro da Palazzo Chigi

MONTENERO DI BISACCIA. «Una splendida notizia! Abbiamo appena ottenuto un finanziamento pari a 1,2 milioni di euro dalla presidenza del Consiglio dei ministri (Ufficio Disabilità) oltre a 120mila euro di compartecipazione regionale, per il progetto Spiaggia Abile, che consentirà di rendere i nostri arenili inclusivi, accessibili, resilienti e sicuri.

Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto la regione Molise e l’assessorato alle Politiche Sociali, i progettisti, l’associazione A.Fa.S. Ev di Isernia, Montenero comune capofila, Termoli, Campomarino e Petacciato e i rispettivi assessorati competenti». Lo rende noto la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato lo scorso mese di gennaio un bando per il finanziamento di progetti dedicati al turismo accessibile e inclusivo. Per il tramite del successivo avviso reso noto dalla Regione Molise, il progetto “Spiaggia abile” presentato dai comuni di Montenero di Bisaccia (capofila), Termoli, Campomarino e Petacciato unitamente all’associazione A.Fa.S.E.V. di Isernia, è risultato primo classificato tra le nove manifestazioni di interesse fatte pervenire agli uffici regionali.

L’iniziativa prevede il finanziamento con un importo di 1 milione e 200 mila euro a valere sulle risorse del “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con l’aggiunta di ulteriori 120 mila euro della Regione Molise come cofinanziamento in caso di approvazione del progetto da parte dell’Ufficio disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fine di “Spiaggia abile” è quello di diffondere la cultura dell’inclusione e di uscire dalla logica della “separazione”, rendendo fruibile e accessibile la fascia costiera nella sua interezza, armonizzando e incrementando strutture e servizi esistenti, con lo scopo di potenziare e sviluppare il turismo accessibile molisano. Il partner Ets, con sede nelle aree interne della nostra regione, rappresenta, inoltre, un’opportunità strategica di sperimentare e costruire una filiera di buone pratiche anche nel resto del tessuto molisano.

Gli obiettivi, quindi, saranno quelli di migliorare l’accoglienza del turismo balneare e accessibile intervenendo sulle infrastrutture e definendo tirocini formativi per persone con disabilità, promuovendo la cultura dell’inclusione con la formazione e l’alta formazione, indicando, da ultimo, un’offerta turistica accessibile coinvolgendo le strutture ricettive, i ristoranti e i punti di interesse culturali e naturalistici.