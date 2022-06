Ron, Emis Killa e Shade a Campomarino Bandiera Blu: le novità su statale 16 e pineta

L'intervista al sindaco Piero Donato Silvestri

CAMPOMARINO. Privilegio unico negli ultimi anni, quello di Campomarino, come località esclusiva assegnataria della Bandiera Blu della Fee, che non manca sul litorale dal lontano 2013.

Stamani, nella cornice di Palazzo Norante, il sindaco Piero Donato Silvestri, l’assessore al Turismo Michele D’Egidio, presidente e direttore dell’Istituzione cultura, Gaetano Piermarino e Marco Altobello, alla presenza anche dell’assessore all’Ambiente Anna Pollace e della presidente del Consiglio comunale Carmen Carriero, hanno illustrato diverse novità che interessano la comunità campomarinese.

In primo luogo il ritorno a una estate pressoché senza restrizioni, che permetterà il recupero delle feste tradizionali e l’arrivo di grandi nomi, come Ron, per la festa patronale di Santa Cristina più un doppio evento agostano sul lungomare degli Aviatori dedicato ai più giovani coi rapper Emis Killa e Shade.





Oltre 50 gli appuntamenti da giugno a settembre, soprattutto concentrati tra luglio e agosto, anche di natura cultura e promozione del territorio, in sinergia con le attività e le associazioni locali.

L’occasione è stata utile a consegnare la Bandiera Blu agli operatori turistici e balneari, ma anche per parlare di temi importanti, come l’assegnazione della pineta che la Regione farà ora gestire al Comune, dopo le devastazioni del 2021, ma senza trasferimento di fondi. In ritardo, netto, purtroppo, i lavori sulla statale 16 da parte dell’Anas, la cui criticità sarà superata nei prossimi giorni con l’apertura del passaggio a livello, per l’ultima estate.





Infine, Silvestri ha voluto porre l’accento sul futuro del porto turistico, verso cui ci sarebbe l’interessamento di alcuni gruppi imprenditoriali settentrionali, così come nell'intervista che ci ha rilasciato, il primo cittadino evidenzia anche un possibile intervento con cui porre argine al fenomeno dell'erosione, che sta creando ulteriori problemi agli stabilimenti balneari.

Galleria fotografica