Maestra sale in cielo prima degli scrutini, «Carmela lasci un vuoto incolmabile»

Scuola in lutto ven 10 giugno 2022

TERMOLI. Un lutto improvviso ha funestato l’avvio della sessione di scrutini all’istituto comprensivo Difesa Grande, stamani. La maestra Carmela Di Cienzo, in servizio nel plesso di via Po, è venuta a mancare a soli 59 anni a causa di un malore.

La dirigenza scolastica, l’intero corpo di insegnanti e personale Ata, soprattutto le colleghe con cui ha condiviso anni splendidi, nonché alunni e loro famiglie la ricordano con amore:

«Sei stata una maestra allegra e schietta, sempre precisa e puntuale, avevi una disponibilità all'ascolto proverbiale e capace di prodigarti all'aiuto sia verso gli studenti che tutto il personale scolastico. Un rispetto e una dedizione, senza mai una parola fuori luogo. Sei stata una bellissima persona, salita in cielo troppo presto, e tale resterai nei nostri cuori.

La tua scomparsa così improvvisa e prematura ci lascia sgomenti e profondamente attoniti, addolorati e increduli. Trovare le parole giuste in questo momento è veramente difficile, specie per il vuoto incolmabile che lasci, eri una insegnante su cui si poteva contare a occhi chiusi e il tuo altruismo mancherà a tutti noi e ai bambini, prerogativa splendida che ti accompagnerà in Paradiso».

L’istituto comprensivo Difesa Grande abbraccia con cordoglio sincero la famiglia di Carmela in questo tristissimo momento.

Messaggio di cordoglio alla famiglia della maestra Carmela e all'istituto comprensivo Difesa Grande anche da Termolionline.