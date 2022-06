Dieci anni di Termoli Bianconera celebrati col mitico Fabrizio Ravanelli

TERMOLI. Rinviato una prima volta il 21 gennaio scorso, a causa della recrudescenza Omicron della pandemia Covid, lo Juventus Official Fan Club Termoli Bianconera ha accolto stasera, con decine di tifosi, il mitico "Penna bianca", l'indimenticato attaccante della Juventus e della nazionale Fabrizio Ravanelli.

Intorno alle 19.40 Ravanelli è giunto in via Perrotta, per poi spostarsi all’interno del plesso della scuola media Schweitzer, dove ha sede il club.

Un traguardo importante, poiché il club nacque proprio nella stagione della rinascita, quella che nel 2012 portò a uno scudetto atteso da diversi anni, l’ultimo griffato anche da Alessandro Del Piero e il primo dei tre con Antonio Conte in panchina, tappa iniziale di un percorso che ne ha visti conquistare nove di fila fino al 2020.

Proprio a Ravanelli è legato il ricordo della magica notte di Roma, all’Olimpico, nel trionfo ai rigori contro l’Ajax, per la seconda Champion’s della sua storia, a segno in quel match.

La festa del decennale è seguita dopo un briefing col presidente Maurizio Accursi e il vicepresidente Gianni Santoro, che abbiamo anche proposto in diretta Facebook, condividendolo dalla pagina ufficiale di Termoli Bianconera, è seguito un conviviale presso "Salsedine" per poter condividere tutti insieme, il momento.

Storico calciatore della Juventus, Fabrizio Ravanelli, ha risposto con entusiasmo all'invito del presidente Maurizio Accursi e non si è certo sottratto alle domande della stampa, rispondendo alle quali ha anche ricordato il suo legame particolare con Termoli e amici di lunga data che vanta qui, così come si è reso disponibile agli immancabili selfie e autografi, tra cui amici come Pino Marino e Antonio Giuditta, per citarne alcuni.

