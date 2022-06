Da discarica per rifiuti non pericolosi al completamento del “Polo energetico integrato”

GUGLIONESI. Si rinnova La collaborazione tra la ditta Foglia, che gestisce l’impianto di smaltimento dei rifiuti in contrada Vallone Cupo e il comune di Guglionesi.

Una intesa che risale ai primi anni 2000, con l’attivazione della “Discarica per Rifiuti non pericolosi” in agro del Comune, a servizio dell'ex Ato 3 del Basso Molise, nella quale conferiscono 29 Comuni per una popolazione servita di circa 100mila abitanti. Nel sito di Guglionesi si lavora al completamento del “polo energetico integrato” con produzione di energia da più fonti rinnovabili: energia da biogas di discarica (2007); energia da biogas proveniente da digestore anaerobico alimentato a biomassa e Forsu (2012); energia da fonte eolica (iter autorizzativo completato).

Tale progetto-obiettivo vuole rappresentare una vera eccellenza nel panorama nazionale a riguardo del recupero di energia da fonti rinnovabili, con specifica considerazione rivolta alla salvaguardia dell’ambiente che non è solo un dovere, ma un’occasione di sviluppo sociale ed imprenditoriale, da attuare anche con l’utilizzo di iniziative legate alla diffusione della cultura e all’educazione ambientale. Ed è proprio per questo progetto che, nel pomeriggio di mercoledì 8 giugno, presso la sede del centro polivalente, è stato presentato il programma sul “Polo impiantistico di Guglionesi”. La realizzazione del progetto prevederà un polo energetico con l’utilizzo esclusivo di energie rinnovabili nel sito di smaltimento e trattamenti dei rifiuti.

Oltre al sindaco Mario Bellotti, il vice sindaco Giuliano Senese e il consigliere Michele D’Anselmo, a presentare il progetto per conto della ditta Foglia, il responsabile tecnico Luciano Taddei. «Dal 2007 siamo partiti con un percorso di recupero energetico dai rifiuti, prima con il biogas da discarica, poi sono stati realizzati due impianti di produzione dalla biomassa. Uno di questi produce energia elettrica, l’altro, invece, biometano.

Attualmente ci stiamo dirigendo verso l’idrogeno verde. Per l’idrogeno servono acqua ed energia. Per l’acqua intendiamo usare quella che recuperiamo da un impianto di depurazione mentre per l’energia svilupperemo ulteriori forme energetiche. Alle attuali andremo a integrare un parco eolico con il fotovoltaico da inserire nella sub-superficie della discarica che è stata completata a settembre 2021». Il polo impiantistico fornirà opportunità lavorative sia per quanto riguarda gli operatori sia per quanto riguarda il settore gestionale. «Bisogna rimarcare una visione comunitaria- ha dichiarato il primo cittadino Bellotti- per quanto riguarda i progetti. Ogni qualvolta un progetto riguarda la comunità, il nostro territorio, è bene che la comunità venga coinvolta prima di prendere qualsiasi decisione. Aspettiamo di cominciare un percorso virtuoso insieme ai cittadini che vogliano essere coinvolti».

