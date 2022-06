Lions Club Termoli Host dona servizio ombrellone stagionale a “La casa di Kore”

TERMOLI. Il Lions Club Termoli Host, in collaborazione con la ditta “Bobo Paolo” e con lo stabilimento balneare “Il Panfilo” ha donato un “servizio ombrellone” per l’intera stagione balneare 2022 alla meritevole comunità – alloggio a carattere residenziale “La Casa di Kore” che accoglie minori per i quali è stata disposta, dalle autorità competenti, una sistemazione al di fuori del contesto familiare.

Il Lions Club Termoli Host ha voluto fornire un piccolo contributo a questa meritevole ssociazione, manifestando ancora una volta la sua prossimità e il suo aiuto ai più deboli, alle esigenze della comunità e del territorio.