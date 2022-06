Emodinamica, programmazione a singhiozzo proseguirà anche dopo il 30 giugno

TERMOLI. Mesi di battaglie legali, dall’autunno scorso, davanti ai giudici amministrativi di primo e secondo grado sulla vertenza di Emodinamica e sul servizio di cardiologia dell’ospedale San Timoteo.

Udienze relative a istanze di sospensiva dei provvedimenti di interruzione programmata del servizio di emodinamica, accolti solo una volta per un breve periodo (dal 23 al 31 dicembre 2021) e respinti quasi sempre, con cittadini-amministratori di centrodestra e Casa dei diritti di Termoli impegnati davanti ai tribunali.

Dall’ordinanza di metà dicembre 2021 del Tar Molise si attendeva l’udienza di merito fissata all’8 giugno 2022 e che si è regolarmente celebrata, anche se il pathos mediatico che aveva accompagnato le prime fasi cautelari è venuto meno.

I legali dei ricorrenti, Giuseppe Ruta e Laura Venittelli, quest’ultima intervenuta nel procedimento per sostenere la battaglia legale di Cristina, figlia del paziente deceduto dopo essersi recato in ospedale il giorno 2.10.2021 ed aver trovato l'emodinamica di Termoli “chiusa”, hanno rappresentato, in udienza, ai giudici del Tar perplessità e delusione per aver l’Asrem, dopo 8 mesi di chiusure a singhiozzo, assunto un solo cardiologo e dopo aver, tra l’altro, annunciato per le vie brevi, che la sospensione dei turni di Emodinamica non si fermerà, come era stato programmato, il 30 giugno 2022 ma si andrà oltre, si andrà anche nel periodo estivo nel quale è notoria l'affluenza considerevole di turisti sulla costa.

«Eppure il Consiglio di Stato, pur respingendo la sospensiva della Casa dei diritti su emodinamica ha dichiarato che non si può negare il diritto alla salute quando non si riesce, nelle località distanti (come Termoli) dal centro hub di Campobasso (l’ospedale Cardarelli), a garantire gli interventi nei tempi stabiliti dalla medicina interventistica. Anche il Tar Molise, con l'ordinanza di dicembre 2021 chiedeva all'Asrem specifiche spiegazioni sull'organizzazione del lavoro all'interno di emodinamica di Termoli – riferisce la Venittelli - eppure, torniamo a ripetere, da dicembre 2021, alla scadenza del semestre, c’è stata solo una nuova assunzione, che ha portato a ridurre i giorni di mancata attività dell’Emodinamica, ma non a colmare il vulnus per intero e, oltretutto, ad anticipare, da parte dell'Asrem che si proseguire ancora oltre con la sospensione del servizio».

Da qui l’istanza dei legali ai magistrati, di attendere il nuovo provvedimento dell’Asrem, per il secondo semestre, prima di pronunciare la sentenza sul ricorso.