Covid: nel Molise 102 contagi e nessun guarito registrato dall'Asrem

Termoli In Italia 4.076 persone ricoverate con sintomi, di cui 193 in terapia intensiva. Su 187.234 tamponi processati nelle ultime 24 ore ci sono 22.104 contagi, mentre i guariti sono stati 24.853. Sono stati 60, infine, i decessi. Positivi attuali in calo a 620.966.