Ritorno alla vita: fa centro la ‘Notte bianca dei bambini’

TERMOLI. ‘La vita vince sempre’, l’ironia frase presa dal franchising di Jurassic Park racchiude perfettamente il successo della ‘Notte bianca dei bambini’.

L'evento, il primo della lunga estate termolese post Covid, ha richiamato centinaia di famiglie che hanno assediato il Corso Nazionale, Piazza Sant'Antonio e il Borgo Antico: luci, musica, artisti di strada, truccabimbi, palloncini, laser, letture, gonfiabili hanno creato una magia vera e propria ridonando quel senso di serenità e voglia di vivere perduto da tempo.

“Papà mi hai portato in un mondo fantastico” il commento di un giovanissimo residente entusiasta di vedere bambini di ogni età fare la fila per giocare e per divertirsi.

Un vero e proprio successo, di cui TermoliOnLine vi ha offerto alcune dirette in anteprima sua sua pagina Facebook, sancito anche dal rovescio della medaglia: l’impossibilità di trovare un parcheggio e soste selvagge che, in alcuni tratti, hanno reso impossibile il transito pedonale.

Galleria fotografica