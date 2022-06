Caro gasolio: fiaccolata di pescatori, famiglie, chiesa e Comune

Caro gasolio, fiaccolata dei pescatori

TERMOLI. Fiaccolata dei pescatori, dei loro familiari ed anche qualche esterno con a capo il Vescovo della Diocesi Termoli e Larino Monsignor Gianfranco De Luca, il sindaco di Termoli Francesco Roberti, il consigliere Nico Balice.

Una fiaccolata, non corposa, in presenza ma molto significativa nei contenuti.

I marinai termolesi, come anche il resto della marineria adriatica, domenica notte, riprenderanno il mare per tornare al lavoro dopo quasi un mese di fermo per contestare il caro gasolio.

Comunque anche se riprenderanno il mare, seppur per tre giorni, i marinai termolesi rimarranno con lo stato di agitazione, pronti a fermarsi nuovamente se non vedranno segnali incoraggianti atti a venire incontro alle esigenze dei marinai stessi.

Galleria fotografica