Si vota per i 5 Referendum sulla giustizia: a Termoli 26.821 aventi diritto

TERMOLI. Dopo l'allestimento dei seggi e le operazioni propedeutiche del sabato pomeriggio, come la vidimazione delle schede, ad esempio, stamani al via dalle 7 le operazioni di voto sui 5 quesiti referendari in materia di giustizia, ammessi dalla Corte costituzionale, dopo la raccolta delle firme avvenuta nell'estate 2021.

Sono 29 le sezioni costituite in città, nei diversi plessi scolastici, tra centro e quartieri periferici, come via XX settembre, via Perrotta, via Luigi Sturzo, Difesa Grande, via Volturno e via Stati Uniti, di cui due speciali e c'è la sezione ospedaliera.

Gli aventi diritti sono 26.805, divisi in liste femminili (13.824) e liste maschili (12.981).

La sezione più popolosa è la numero 1, con 1.375 elettori iscritti, a seguire la numero 2, con 1.331, e la 27, con 1.282.

Sono 1.852 gli aventi diritto al voto per corrispondenza, con il maggior numero alla sezione 3, con 292 potenziali elettori dell'Aire.

