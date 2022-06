Quando il diritto di voto è dovere morale, la storia di Barbara

TERMOLI. Le votazioni per i cinque referendum abrogativi che stanno coinvolgendo tutti gli italiani nella giornata di domenica 12 giugno stanno procedendo a rilento.

Nelle tre ore e mezzo di apertura dei seggi il quorum è ancora molto basso a Termoli dove il sole ha attirato numerose persone in spiaggia, mentre altre sono impegnate in comunioni e cresime.

Tantissimi i giovani che non si recheranno se urne, un po' per sfiducia un po' perché "non sapevamo nemmeno che si votasse", mentre la classe di ferro resiste ed è la prima a farsi apporre il timbro sulle tessere elettorali.

Tra coloro che hanno deciso di esercitare il proprio diritto di voto c'è anche Barbara, che lavora a Napoli da tantissimi anni ma risiede a Termoli e che ha fatto di tutto pur di recarsi alle urne nel seggo 16 di via Volturno: "Sabato (il giorno prima delle votazioni ndr) ho subito un borseggio e ho perso tutti i documenti, compresa la carta di identità che mi sarebbe servita per svolgere il mio dovere di cittadina".

Dopo la rabbia causata dalla rapina, si è aggiunta la necessità di dover procedere alla richiesta del documento di identità sostitutivo: "Sono stata al telefono per ore, fino alle 13 di ieri, sia con il comune di Napoli che con quello di Termoli per avere un documento identificativo provvisorio".

Perché tutto questo per un semplice referendum? "Perché è un nostro diritto in quanto cittadini italiani e dobbiamo recarci a votare. Chi non lo fa, magari è lo stesso che si lamenta del fatto che non cambia mai nulla. Ma se il cambiamento non parte da noi non possiamo sperare che lo faccia qualcun altro. Andate a votare".