Amministrative, nel Molise alle 12 ha votato il 14,18%: a Petacciato si sfiora il 20

CAMPOBASSO. Elezioni amministrative, nei 18 comuni molisani (di cui 15 in provincia di Campobasso e 3 in provincia di Isernia) oggi chiamati al voto per rinnovare sindaci e Consigli comunali, alle 12 ha votato il 14,18% degli aventi diritto, contro il 16,88% della volta precedente.

Il dato più alto è stato registrato a Petacciato, col 19,8%; il più basso a Duronia, col 7,93%.