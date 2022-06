Sette assunzioni, da metà giugno arrivano rinforzi alla Polizia locale

TERMOLI. Ma dove sono i Vigili urbani? Se lo è chiesto il nostro editore, stamani, con l’editoriale in video nella rubrica Questo è se vi piace.

Dal prossimo 15 giugno, cioè da mercoledì, ce ne saranno sette in più, vista l’esigenza di garantire la copertura del territorio, specie nella stagione estiva, dove presenze e servizi aumentano a dismisura.

Per questo, sulla scorta della delibera di Giunta comunale del 31 maggio scorso (n. 136), «il Dirigente del Servizio Gestione risorse umane è stato autorizzato a procedere alla attivazione dei contratti a tempo determinato degli agenti di polizia locale, a far data dal 15 giugno 2022 e fino al 30 settembre 2022, eventualmente prorogabili, in relazione alle esigenze di servizio e alle disponibilità finanziarie. Si fa riferimento anche alla delibera di Giunta comunale n. 11 del 5 maggio scorso, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione con il Comune di Matrice per l’utilizzo della graduatoria di cui del 16/11/202.

Vista appunto la Convenzione sottoscritta fra il Comune di Termoli e il Comune di Matrice; Termoli è comune a vocazione fortemente turistica e quest’anno sta registrando un notevole incremento di presenze con l’imminente arrivo della stagione estiva, per cui necessita disporre un incremento degli agenti di polizia locale per la vigilanza a livello turistico e per il costante monitoraggio delle problematiche legate all’aumento della popolazione; la Polizia Locale si trova in una situazione di forte sofferenza a causa della grave carenza di organico e diventa difficoltoso assicurare il servizio al meglio; Ritenuto, sulla base delle esigenze sopra menzionate, di procedere alla assunzione di 6 agenti, a tempo pieno e di 1 agente a tempo parziale, part-time 50% nel rispetto della convenzione sottoscritta con il Comune di Matrice».