«Ecco dove sono i Vigili urbani di Termoli», precisazioni del comandante Pietro Cappella

TERMOLI. Pronta la risposta da parte del comandante della Polizia locale di Termoli rispetto alla rubrica “Questo è se vi piace”, dedicata ieri al tema “Ma dove sono i vigili?”, curata dal nostro editore, Nicola Montuori.

«In qualità di comandante della Polizia municipale di Termoli, oggi Polizia locale, a seguito di visione del video "Ma dove sono i vigili?" relativo la rubrica della testata giornalistica TermoliOnline, denominata "Questo e se vi piace", mi sento di porre semplicemente alcune osservazioni, soprattutto rivolta ai numeri, all'attuale situazione in cui versa il comando di Polizia locale di Termoli e quelli italiani, nonché a risposta di alcuni commenti di "facile accusa".

Dapprima mi occorre informare che l'ultimo concorso effettuatosi per l'assunzione a tempo indeterminato di Istruttori di Vigilanza, risale all'anno Domini 1991, quando l'organico della Polizia Municipale del nostro Comune era pari a 43 unità. I compiti della stessa Polizia locale hanno avuto un'evoluzione, dalla fondazione delle Guardie Municipali agli inizi del `900, per giungere alla Polizia municipale oggi Polizia locale con l'approvazione della Legge Quadro della Polizia Municipale n.65/1986.

L'evoluzione sociale, dagli anni Ottanta all'odierno, ha attribuito alle Polizie locali, ancora ulteriori incombenze rispetto alla Legge Quadro del 1986, incaricando il personale di vigilanza di molteplici verifiche, controlli ed obblighi.

Per individuare tali incombenze, differenti anche dagli anni '80, si precisa che il comando di Termoli, rimane strutturato in Nuclei (Centrale Operativa, Pronto Intervento ed infortunistica stradale, Commercio, Ambiente, Edilizia, Territoriale, Giudiziaria, Tutela del Consumatore, Contenzioso, Affari Generali, Sociale, Videosorveglianza ), fondamentali per lo svolgimento delle varie e molteplici richieste che pervengono dai privati cittadini, nonché per garantire tutte le necessità istanze dagli altri Enti (Prefettura, Questura, Procura della Repubblica, altre forze di Polizia, ecc. ecc.).

Per essere maggiormente chiaro sui numeri, ad oggi, il comando di Polizia locale del Comune di Termoli è composto da n. 17 operatori (come negli anni '70), divisi in 2 turni, la cui età media risulta essere di 55 anni.

Tutto ciò decritto in maniera molto semplificata e poco esaustiva, aggiungiamo ferie, riposi, L. 104 e limitazioni fisiche, oltre ad aggiornamenti professionali obbligatori e quant'altro previsto dal Contratto, rispondo in "Ecco dove sono i Vigili!

Analoga situazione rispecchia l'andamento nazionale della Polizia locale nonché quello molisano con tantissimi Comuni senza agenti di Polizia locale.

L'Amministrazione comunale ha preso atto di tale criticità impegnandosi come non si faceva da decenni, (32 anni) aprendo un concorso pubblico fondamentale all'acquisizione di unità professionali per il buon andamento del servizio.

Con questa semplice nota informativa, desidero ringraziare l'editore di TermoliOnline Nicola Montuori per aver portato a conoscenza della criticità del servizio per la mancanza di personale e per aver ribadito la sensibilizzazione al rispetto delle regole e del prossimo da parte dell'utente della strada.

Esprimo inoltre gratitudine agli operatori della Polizia locale di Termoli, che subissati di istruttorie, pratiche e scadenze, riescono comunque a portare avanti il loro lavoro per tutti».