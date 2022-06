La sete dei molisani e il Consorzio di Bonifica del basso Molise

LARINO. La sete dei Molisani passerà per l'accorpamento dei Consorzi di bonifica di Larino e Termoli? I Consorzi di bonifica integrale saranno pure dei poltronifici, ma un senso giuridico ce l'hanno. Quando, periodicamente, si prende a parlare della loro eliminazione, il Governo regionale, che non si è mai adoperato di farli transitare sotto altre dipendenze, al massimo pensa ad un loro riordino tramite accorpamenti, come nel caso ultimo degli enti di Termoli e di Larino.

La storia dice che l’istituto della bonifica consortile risale al 1882 e che l’inquadramento nell’ordinamento risale al 1933, durante l'era fascista. Questi Enti gestiscono i servizi idrici, la manutenzione dei canali, la pulizia degli alvei e si occupano dell’irrigazione del territorio. Il Molise, almeno sino ad oggi, ne conta tre (Larino, Termoli e Venafro) che assommano una contribuzione pari a diversi milioni di euro. Nel 1996 un’inchiesta parlamentare, avendoli definiti “utili”, affermò che essi avrebbero dovuto essere gestiti unitariamente sulla scorta del principio di localizzazione, affidando agli enti locali (Comuni e Province) la materia 'difesa del suolo, delle acque e la protezione della natura'.

Il “Piano di coordinamento” sarebbe stato conferito a queste ultime che, abrogando le varie pianificazioni particolari, avrebbero dovuto accorpare le materie citate allo smaltimento dei rifiuti ed alla depurazione per un controllo ottimale delle diverse attività. Di qui il d.lgs. n. 112/1998 che affidava la difesa del suolo e la gestione delle acque a Comuni e Regioni. Ma ai sindaci questa novità non piacque benché - tra il ’96 ed il ’98 - si sarebbe potuta abrogare la norma che consentiva di rivolgersi al Catasto per verificare le rendite dei contribuenti; cosicché, trasferite le funzioni censuarie direttamente ai Comuni, questi avrebbero potuto rilevare gli oneri consortili gravanti sugli immobili, rimanendo legittimati a limitare l’imposizione alle sole aree di erogazione dei servizi. Le assise civiche non adottarono le relative deliberazioni, le Provincie non avviarono la procedura di formazione del Piano tecnico di coordinamento, non coinvolsero Regioni, Comuni e Comunità montane (che ora sono commissariate per essere liquidate) e tutto è rimasto in maniera tale che ne appaia naturale la sparizione, per lo meno dei Consorzi di Larino o di Termoli. In uno con l'accorpamento, sembrerebbe entrare in gioco il pateracchio dell'acqua da cedere alla Puglia quando poca ve n'è persino per il Molise. Il vicino governo appulo, in accordo con quello molisano, ha in animo di acquisirne forti quote.

Le notizie dl conglobamento logistico trapelarono già anni or sono (e questa testata ha avuto il privilegio di essere stata la prima a parlarne) quando, sulla Stampa pugliese, fece capolino la notizia di uno studio volto alla individuazione di un assetto idoneo alla bisogna. L’assessore Niro, minimizzando, smentì l'esistenza di un accordo tra le due Regioni: “Se il Palazzo non si esprime – dichiarò - le chiacchiere rimangono a zero. Noi non abbiamo incaricato alcuno per la cessione né vi sono atti scritti". Al contrario i consiglieri Facciolla, Fanelli, Iorio, Manzo e Primiani dissero al Presidente Toma che “la questione doveva essere discussa ufficialmente, senza manovre celate messe fuori all'ultimo momento. Le acque molisane non sono quantitativamente eterne: 2/3 del Biferno corrono verso il Napoletano, il San Bartolomeo anche; il ramo destro dell’acquedotto serve il Beneventano; parte dell’invaso di Occhito finisce in Capitanata.

La Puglia non è mai soddisfatta e, periodicamente, richiede di procedere a nuovi prelievi dai summenzionati invasi. Eppure Emiliano gestisce il più grande acquedotto d’Europa che, partendo dall’Avellinese, si appropria del fiume Sele con condotte che si snodano per 244 km, incanalando in Lucania l’invaso del Pertusillo. In totale distribuisce oltre 20mila lt/sec. Ma le tubature sono vecchie e la manutenzione è carente, le gallerie crollano e la gestione è inefficiente. Nel 1999, il Ministero del Tesoro aveva deciso di cederlo all’Enel: per 1.000 miliardi, oltre al risanamento dei debiti (altri 500) e ad investimenti per 5.700 miliardi in 4 anni.

A questo punto la Regione di Nichi Vendola si rivoltò perché non voleva perdere la disponibilità di un bene che, in periodo elettorale, permette di assumere centinaia di persone. Fu allora che il Direttore del "Corriere della sera" definì l’acquedotto con una frase che andrebbe scolpita nel marmo: quello pugliese è un’opera che - da quando esiste - ha dato più da mangiare che da bere. Ed ora vorrebbe riappropriarsi di ulteriori quote a spese dei Molisani che - già oggi - soprattutto d'estate riescono ad attingerne in quantità grame.

Claudio de Luca