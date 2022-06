Dubai, la stilista molisana Valentina D’Angelo eletta ‘Best designer 2022’

DUBAI-TERMOLI. Cenerentola cantava: “Tu sogna e spera fermamente, dimentica il presente, e il sogno realtà diverrà”. Lei, Valentina D’Angelo, in arte ‘Blue Valentine Atelier’ di sognare non ha mai smesso come non ha mai mollato la presa continuando sempre a credere in se stessa e nelle sue capacità anche quando la vita non le ha mostrato il suo lato migliore.

Dopo aver vestito modelle, aspiranti miss, donne di ogni tipo che hanno scelto la sua straordinaria creatività per calcare passerelle ed eventi, la sua moda è arrivata negli Emirati Arabi dove ha vinto il titolo di ‘Best designer 2022’. Dopo aver affascinato il pubblico per il suo grande gusto estetico, l’armonia e la sublime eleganza che si sposano con l’originale cura dei dettagli e una visione futuristica, Valentina ha ricevuto il prestigioso riconoscimento.

“Porto la mia moda a Dubai, ho vinto il titolo di Best Designer 2022 con ‘Blue Valentine Atelier’. Non ho parole per descrivere l’emozione, grazie alla mia famiglia per il supporto di sempre,a loro che sono le persone più importanti per me – ha scritto Valentina sul suo account - La vita dello stilista emergente è un tunnel di colori,momenti bui e solitari, di colori ed emozioni incontrollabili ma grazie a quelle,io creo. Grazie ai miei amici che in questi mesi mi hanno supportata e hanno tifato per me,mi hanno aiutata e incoraggiata. Grazie alle persone che ho appena conosciuto che si sono rivelate preziose. Rosario Stagno è grazie anche a te se tutto questo è stato possibile. Grazie. L‘Italia vince. Feliceeeeee”.





