Verso lo spoglio delle amministrative, affluenza più alta a Guardialfiera e Petacciato

MOLISE. Archiviata la deludente sessione referendaria, che ha visto il Molise ben al di sotto degli standard di partecipazione al voto del Paese, ci concentriamo sulle elezioni amministrative.

Diciotto le realtà al voto, di cui 15 in provincia di Campobasso, dove è andato alle urne il 46,47% (contro il 50,88% della volta precedente), e tre in quella di Isernia, con affluenza del 37,85% contro il 47,49%. Il Molise, nel complesso, ha visto il 45,63% contro il 50,56%.

La contesa politica e amministrativa per la guida della comunità di Petacciato è stata vissuta ieri con buona affluenza alle urne. Sfida tra il sindaco uscente Roberto Di Pardo, ricandidatosi per un secondo mandato, e Giuseppe Franceschini, sostenuto dall’intera compagine di opposizione.





La rilevazione di mezzogiorno ha fatto già sfiorare il 20% degli aventi diritti recatisi di mattina alle urne, ma il vero boom c’è stato di pomeriggio, con gli elettori che hanno fatto salire l’asticella al 46,96% alle 19, determinando una delle partecipazioni al voto più alte di tutta la regione. Alle 23 il dato finale è stato del 61,87%.

Considerando sia come sono trascorsi i 5 anni che animata la campagna elettorale, non era una sorpresa. Vedremo oggi, con lo spoglio, chi sarà stato premiato dal corpo elettorale petacciatese. Boom di votanti registrato a Guardialfiera, il 67,27%, col battiquorum dell’unica lista in campo, quella del sindaco uscente Enzo Tozzi, superato davvero in scioltezza. A Montelongo, dove in lizza ci sono due candidati competitivi a una lista civetta, ha votato il 46,22.

San Felice del Molise e Montemitro, invece, alle 23 avevano avuto il 44,53% e il 51,27% dei votanti. A Montefalcone nel Sannio, invece, affluenza al 54,10%.

In provincia di Campobasso lo spoglio riguarda anche Busso, Campolieto, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Duronia, Jelsi, Limosano, Torella del Sannio e Toro.

In provincia di Isernia a Chiauci, Civitanova del Sannio e Sant'Elena Sannita.

