Studio sulla sicurezza dell'alveo del Biferno, la strategia del Cosib

TERMOLI. Il Cosib punta moltissimo sui nuovi insediamenti nel perimetro dell’area industriale consortile. Il direttivo, il consiglio generale e il presidente Roberto Di Pardo ne hanno descritto gli obiettivi nei documenti finanziari a consuntivo e previsionali dell’ente pubblico economico. Per far sì che la zona della Valle del Biferno diventi sempre più attrattiva, occorre sicuramente renderla impermeabile quanto più possibile ai rischi di natura idraulica, come la storia recente del Consorzio insegna. Chi dimentica i guai dell’alluvione del gennaio 2003, che stava quasi costando la presenza dello stabilimento Fiat (oggi Stellantis) di Termoli.

Di futuri approdi importanti, soprattutto di natura logistica, se ne parla sempre di più, da qui l’esigenza di mettere su bianco quale sia la reale situazione. «Il Consorzio ha urgentissima necessità di effettuare uno studio idraulico di dettaglio nell’area del Nucleo Industriale della Valle del Biferno finalizzato all’aggiornamento delle carte di pericolosità del fiume Biferno con precedente determina del 13 aprile 2022 ha dato incarico allo studio DHI di Genova, titolare di un brevetto informatico dedicato alla revisione e individuazione delle fasce inondabili o alla definizione di dettaglio di tiranti e velocità, per una collaborazione al fine di revisionare, sulla base di dati e cartografie aggiornate, lo studio all’epoca effettuato, dagli stessi tecnici, per la redazione del Piano Idrografico vigente nel nostro territorio – si legge in un provvedimento recente del Cosib – la Dhi con nota del 18 maggio scorso ha evidenziato la necessità di integrazione dello studio in itinere, dovendosi, in aggiunta all’incarico ottenuto, effettuare una ulteriore verifica sulla eventuale variazione dell’area allagabile derivabile dalla situazione attuale». Il Cosib nell’autorizzare lo studio e finanziarlo, ha ribadito che sono in itinere iniziative imprenditoriali di valenza nazionale e che le limitazioni poste dal Pai regionale potrebbero essere un serio deterrente per la concretizzazione delle stesse, con ingenti danni al territorio sotto l’aspetto degli investimenti delle mancate opportunità occupazionali. Da qui il via libera all’integrazione.

La missione era stata disegnata dal comitato direttivo con la delibera 51 del 29 marzo scorso, disponendo l’impegno di spesa per acquisire uno studio specialistico per poter valutare le aree più idonee per insediamenti industriali, rispetto ai livelli di pericolosità idraulica, atteso che allo stato, sulla base del Pai regionale, gran parte delle aree edificabili consortili sono fortemente penalizzate e limitate nella loro potenzialità edificatoria. Il Pai regionale è stato elaborato su dati altimetrici e vecchie cartografie non del tutto rispondenti al reale e attuale stato dell’area industriale. L’investimento al netto di Iva e oneri di legge è di 26.500 euro, dunque, col direttivo che aveva posto un limite di 40mila euro come spesa massima.