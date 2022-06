Roberti ai nuovi sindaci: «Auguri per l'elezione e in bocca al lupo per il lavoro che vi attende»

CAMPOBASSO. Quattordici sindaci eletti nella provincia di Campobasso, oltre alla situazione di Castelbottaccio, finita in pareggio. Si esprime sulla tornata elettorale amministrativa il presidente della Provincia, Francesco Roberti.

Sindaci eletti, tra riconferme e volti nuovi, e con i primi cittadini eletti anche i rispettivi consiglieri comunali, alcuni alla prima esperienza amministrativa, pronti a mettersi a disposizione delle proprie collettività con lo stesso entusiasmo e amore per il territorio che ha animato e contraddistinto la campagna elettorale.

"Rivestire la carica di sindaco vuol dire assumersi tante responsabilità per il bene della propria città o paese. È una missione, soprattutto nei centri più piccoli, dove il primo cittadino è una sorta di factotum. Abbiamo visto durante la pandemia cosa significhi fare il sindaco e amministrare un ente - il commento del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti - Sindaci, consiglieri e coloro che saranno nominati assessori sapranno rispondere alle istanze dei propri cittadini e a loro vanno gli auguri per l'elezione e un in bocca al lupo per il lavoro che li attende".

"Sono sicuro che sarà per tutti un proficuo percorso amministrativo - ha concluso il Presidente Roberti - Le porte della Provincia di Campobasso e della presidenza di Palazzo Magno saranno sempre aperte, in primis, per un confronto con i nuovi sindaci e, più in generale, per collaborare con tutti alla risoluzione delle problematiche che coinvolgono i rispettivi territori".