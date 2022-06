Pensieri e parole dopo la vittoria netta di Roberto Di Pardo a Petacciato

Il commento di Antonio Di Pardo

PETACCIATO. Un tagliando elettorale che ha confermato la fiducia nell’amministrazione uscente, non ci sono altre chiavi di lettura rispetto all’esito delle comunali a Petacciato, dove la formazione guidata da Roberto Di Pardo, W Petacciato viva, ha superato senza alcun patema e forse anche in numeri superiore alle aspettative Petacciato amala di Giuseppe Franceschini.

Quasi il 69% dei suffragi, coi candidati di lista a raccogliere messe di preferenze, proprio in quegli amministratori che erano stati al centro di una campagna elettorale piuttosto urticante.





Le amministrative 2022, tranne che per rare eccezioni, hanno rappresentato il consolidamento del rapporto tra chi governa il territorio e la comunità di riferimento, sarà che usciamo dal biennio di pandemia che ha messo alle strette ogni territorio, il contatto pressoché quotidiano tra Comune e cittadini alla fine è stato un valore aggiunto, al netto del giudizio sui cinque anni complessivi di mandato, che hanno riproposto Petacciato in chiave strategica, se vogliamo pensare solo alla presidenza del Cosib.





Sulla pagina social del sindaco rieletto Roberto Di Pardo i commenti che spiegano anche meglio cosa sia avvenuto nelle urne.

«Il popolo petacciatese ha fatto la scelta giusta in totale libertà premiando la capacità, l'integrità morale e l'onesta di questa amministrazione... vedo stelle che cadono nella notte sei desideri».

«Ci sono delle persone che la vita ti mette vicino per dei motivi precisi. Roberto Di Pardo (più comunemente chiamato Zio Rob) è da circa 10 anni un punto di riferimento: mi ha introdotto alla vita amministrativa con dolcezza, con l’occhio vigile di un padre attento ma mai invadente. Ha lasciato in questi anni che mi formassi, che facessi le mie esperienze, seguissi le mie idee, senza mai farmi mancare il suo sostegno anche quando ho rischiato di cadere in errore. Qualcuno mi suggeriva tempo fa: “Non innamorarti politicamente di nessuno” ma io, pensando a Roberto, dicevo troppo tardi”.





Sempre più di 10 anni fa conobbi anche Luisa Caruso, una donna distinta, che ho visto muoversi abilmente tra i banchi della minoranza prima e della maggioranza poi. Ma l’ho conosciuta ed apprezzata ancora di più nei contesti non istituzionali, per il suo gran cuore, per la sua schiettezza, per le sue freddure a volte disarmanti… e per la Louis Vuitton sempre a seguito!

Tonino, "è vero, V vo ben a tutt quant…" ma a me un po’ di più! E me lo ha ripetuto ogni giorno di questi cinque anni, accompagnato sempre da un bacino sulla fronte ed una pacca sulla spalla… solo il Covid gli ha fatto abbandonare, seppur temporaneamente, questa abitudine.

Lui non è mai arrabbiato, al massimo determinato; lui non è anziano, lui è saggio. Lui non è uno qualunque, lui è Dik.





Infine, ma non per importanza, Nicola Del Re. La rivelazione! Fino al 2017 non sapevo chi fosse e neanche che faccia avesse ed io, diffidente di natura, ho passato i primi mesi ad esaminarlo accuratamente. Fino a scovare proprio lì, dietro l’armatura, un amico sensibile, disponibile e rassicurante. Ho perso il conto delle chiamate ricevute e fatte, anche ad orari improbabili, magari soltanto per consigliarci un buon libro se uno dei due viveva un momento di stress. Sono stati certamente cinque anni gratificanti per i risultati raggiunti, ma la vera fortuna è stata averli condivisi con loro», questo il messaggio di fine campagna elettorale di Federica Capodaglio.

«Una vittoria strameritata che rappresenta la conferma e l'apprezzamento per il buon lavoro fatto nei passati 5 anni e la serenità degli elettori che hanno riaffidato il paese a Roberto Di Pardo e alla nuova maggioranza. Questa vittoria incarna, inoltre, il riscatto dalle menzogne e dalle accuse di disonestà e illegalità da parte degli avversari politici che, in barba al sacrosanto principio di presunzione di innocenza, hanno trasformato i loro comizi in processi. Questo è quello che rappresenta per me questa vittoria. Oggi sono soddisfatta e felice del risultato schiacciante, forse il più eclatante nella storia di Petacciato. Auguri alla nuova maggioranza di buon lavoro. Vi aspettano 5 anni bellissimi. W Petacciato Viva», l’ex vice sindaca Luisa Caruso.

«Roberto Di Pardo si Ri-conferma sindaco di Petacciato, vincendo , dominando gli avversari in maniera ampissima... voglio congratularmi per questo successo strameritato, in primis per quello fatto nei 5 anni appena passati (teniamo conto anche dei due anni e mezzo di covid ) ma soprattutto perché sarebbe stato veramente un peccato interrompere un percorso avviato in maniera discreta e che può esser trasformato in questi prossimi 5 anni in qualcosa di speciale... Contento di esser da anni ormai dalla vostra parte, adesso tocca a voi!

Riguardo al resto: le cover saranno sempre cover e gli originali faranno sempre il boom. Volano farfalle

