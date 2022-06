Turismo nautico, a Termoli arrivano 18 barche a vele

TERMOLI. Il Marina di San Pietro di Termoli è lieto di ospitare nella giornata di mercoledì 15 giugno 2022 dalle ore 14:30 l'appuntamento in Adriatico che prevede l’ingresso di 18 barche a vela.

É una manifestazione organizzata dal Raggruppamento Assonautiche Adriatiche con sede a Ferrara, in prima persona dal segretario Paolo dal Buono che raggruppa molti appassionati di vela da tutta Europa.

Ogni anno la manifestazione propone nuove rotte, e tra queste è stata selezionata la città molisana di Termoli.

La manifestazione ha 34 anni di vita e questo anno commemora 50 anni di assonautica italiana. L'assonautica ha sedi periferiche e per il Molise il responsabile é il signor Montesanto. La manifestazione é partita da Vieste per arrivare a Gallipoli e ritornerà concludendosi a Venezia. Tocca i principali porti delle sette regioni e la volontà di favorire il turismo nautico nella Costa Italiana, vanno alla scoperta dei borghi o caratteristiche delle varie regioni di sosta per la conoscenza del territorio e la valorizzazione di questo.