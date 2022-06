Dopo 3 settimane di sciopero torna il pesce fresco sulle tavole dei molisani

TERMOLI. Il pesce finalmente torna sulle nostre tavole, ma sarà duratura la cosa? Noi tutti ce lo auguriamo di cuore per il bene delle categorie interessate e per noi consumatori, ma le notizie che giungono dal fronte carogasolio non inducono all'ottimismo e come ci dice nel servizio il commerciante signor Recchi "Con questo continuo aumento del gasolio, temo che ci fermeremo di nuovo, così non si può andare avanti".

Noi tutti ci auguriamo che al più presto qualcuno davvero si passi una mano sulla coscienza e veda di venire incontro a questa categoria sempre più in difficoltà.

