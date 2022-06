Linea ferroviaria libera dalla vegetazione a rischio, arriva l'ordinanza

TERMOLI. Atto dovuto rispetto alle richieste inoltrate da Rfi, ma sicuramente sollecitazione opportuna rispetto ai rischi che si corrono a causa della carente manutenzione delle aree verdi, sia di proprietà pubblica che privata. Ordinanza del sindaco di Termoli, che prescrive a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Termoli, ciascuno per la particella catastale di propria competenza di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli articolo 52, 55 e 56 del Dpr 753/80, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Termoli, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo per la circolazione dei treni.

La nota di Rfi è stata assunta al protocollo lo scorso 7 giugno e chiedeva l’eliminazione dei fattori di rischio per caduta alberi in aree limitrofe alla sede ferroviaria linea, invitando il primo cittadino all’ordinanza specifica nei confronti di tutti i proprietari di terreni a confine con le linee ferroviarie, all’osservanza scrupolosa delle distanze minime degli alberi e delle aree boschive dalla più vicina rotaia della sede ferroviaria. La presenza di vegetazione erbacea ed arbustiva lungo le linee ferroviarie rappresenta un potenziale pericolo di interruzione del trasporto ferroviario, per la caduta di rami e/o alberi provenienti dai terreni privati limitrofi causando inoltre gravi danni alla linea, ed in periodi con temperature climatiche elevate vi è da considerare l’alta probabilità di innesco e sviluppo d’incendio. Secondo la normativa vigente, infatti, “Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell’altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle Ferrovie, per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della Motorizzazione civile, su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all’esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri 6 (sei), da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi, si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili».

L’istanza di Rfi evidenzia i rischi di possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al Dpr 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa; il pericolo d’incendio delle aree adiacenti la sede FS, che può provocare oltre a interferenza con la circolazione ferroviaria, la possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste; opportuno richiamare l’attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede ferroviaria, ivi comprese le proprietà dell’amministrazione comunale, relativamente alle disposizioni normative sopra citate ed al fine di limitare sino ad eliminare il verificarsi di ogni grave danno e possibili incendi.