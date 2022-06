«Non basta più dire che il Convento non si deve chiudere, i frati devono restare»

SERRACAPRIOLA. Ci sono delle piccole novità sul fronte Convento di Serracapriola, a parlarcene il presidente del comitato “Pro convento”, Romeo Velotti. “Dopo l’ultimo articolo, che ho inviato al ministro generale, lo stesso ha ritenuto opportuno ricevermi in udienza privata, che si terrà presso la curia generalizia in Roma, giovedì 16 giugno alle ore 12. Consegnerò al ministro generale Roberto Genuin una lettera importante nella quale sono raccolta le nostre preoccupazioni ma anche tante soluzioni, proposte e tanto altro”. Non basta più dire che il Convento non si deve chiudere, bisogna ribadire che i frati debbano essere lasciati in Convento.

Romeo Velotti ci ha mostrato il contenuto della lettera che raccoglie le volontà dei due popoli di Chieuti e Serracapriola, tra cui la mancata spiegazione del perché il Convento debba essere privato dalla presenza dei frati. Sicuramente una delle motivazioni può essere la mancanza di vocazione e di conseguenza di frati, ma i due popoli si chiedono del perché la scelta sia ricaduta sul Convento di Serracapriola e non quello di un’altra città.

“Si distrugge un luogo che permetteva l’abbraccio che è l’azione più efficace e più bella per ogni frate dell’ordine. Voglio far rilevare che chiunque sia passato in questo convento, lo ha ricordato e lo ricorda come un centro spirituale per eccellenza, elogiando il senso dell’accoglienza che è uno stile proprio del francescanesimo improntata alla gioia e alla letizia”, si può leggere nella lettera. Molte le domande poste in questa missiva, sperando di avere finalmente una risposta. Romeo Velotti ci fa sapere che è disposto anche ad incontrare il Papa, un frate si è reso disponibile ad accompagnarlo dal Santo Padre.