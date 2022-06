Comitato consultivo sul gioco d'azzardo, domani la riunione

CAMPOBASSO. Si riunirà domani, giovedì 16 giugno, alle 15.30, a Palazzo D'Aimmo, il Comitato consultivo sul gioco d'azzardo, presieduto da Aida Romagnuolo.

"Finalmente - ha commentato Romagnuolo - inizieremo a lavorare sinergicamente. Con il pieno coinvolgimento di tutti i componenti dell'organismo si cercherà di far luce, a 360°, sul fenomeno della ludopatia in Molise. Non escludo iniziative a stretto giro per sensibilizzare le comunità, ma soprattutto per contrastare il gioco d'azzardo".

A margine della riunione, esclusivamente aperta agli addetti ai lavori, verrà diffusa una nota per la stampa sull'esito dell'appuntamento.