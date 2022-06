Sconfitta per un solo voto a Montefalcone, Gilda Del Borrello presenta ricorso

MONTEFALCONE NEL SANNIO. Un solo voto di differenza tra i due candidati sindaci a Montefalcone del Sannio ha spinto la candidata Gilda Del Borrello a presentare ricorso.

Ad annunciarlo, questa mattina, lei stessa sui social.

La giovane è scesa in campo con la lista Montefalcone nel cuore contro Fabio Pasciullo che ha guidato la formazione civica "Futuro Montefalcone".

"Vi ringraziamo infinitamente per il vostro poderoso sostegno - scrive su Facebook - In considerazione del risultato elettorale con una differenza così esigua, 534 a 535, corre l'obbligo di comunicarvi che seguiremo le procedure previste nel caso specifico per sciogliere qualsiasi dubbio sulla certezza del risultato". Per una sola preferenza è risultato eletto Fabio Pasciullo.

A Montefalcone nel Sannio su 2011 elettori hanno votato in 1087 pari al 54,05%, 11 sono state le schede nulle e 7 le bianche. (Fonte Ansa.it)