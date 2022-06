Uscire dal degrado sociale, il bando per la sperimentazione dell'Housing First

TERMOLI. Sollecitato a più riprese dai gruppi consiliari di opposizione, specie il Movimento 5 Stelle, arriva il tanto atteso bando per affidare il servizio di Housing First, gestito dall’Ambito Territoriale Sociale di Termoli (in seguito Ats) rende noto che intende affidare il servizio di Housing First. Il progetto si inserisce nel contingente contesto di pandemia Covid, al fine di sperimentare interventi di aiuto alla fuoriuscita dal degrado e alla reintegrazione sociale di persone e nuclei in condizione di forte disagio abitativo, inseriti in alloggi procurati precari (come residence, alloggi comunali, altri alloggi privati o pubblici) attraverso un percorso di accompagnamento verso l’autonomia delle persone e la “transizione abitativa” verso sistemazioni di stabilità alloggiative.

Le finalità del servizio sono offrire una risposta concreta ai bisogni primari, la cui soddisfazione è condizione primaria per conseguire uno stato di salute fisica e mentale e riappropriarsi della propria autonomia; consentire un percorso di reinserimento sociale e lavorativo; favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi; conseguimento di una situazione di stabilità alloggiativa con conseguente “sgancio” dall’alloggio procurato temporaneo.

Con l’avviso pubblicato dall’Ats di Termoli, si parte con indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse e contestuali proposte progettuali tramite procedura comparativa. L’affidamento verrà effettuato ai sensi del D. L. 77/2021, che ha ampliato la soglia entro la quale è possibile effettuare affidamento diretto. L’avviso non costituisce pertanto procedura di gara, ma ha finalità conoscitive al fine di individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi.

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Ambito Territoriale Sociale di Termoli con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.

L’Ats di Termoli si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti. Il servizio sarà svolto presumibilmente dal primo agosto 2022 al 31 luglio 2023 (52 settimane). Si prevede una spesa massima, per il periodo indicato pari a complessivi 58.000 euro oltre Iva.