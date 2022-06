Scomparsa del giudice Michele Nardelli, il cordoglio dell'Ordine forense frentano

LARINO. Nota ufficiale di cordoglio da parte dell’Ordine degli avvocati di Larino riguardo la scomparsa del giudice Michele Nardelli, diffusa dal presidente Oreste Campopiano, a nome del Consiglio direttivo e di tutti gli iscritti.

«II Consiglio dell'Ordine e gli avvocati del Foro di Larino si uniscono al dolore per la prematura scomparsa del consigliere dottor Michele Nardelli, Magistrato insigne, di grande spessore e di profonda cultura giuridica.

Lo ricordano per le sue indubbie capacità professionali e per l'equilibrio sempre dimostrato nella gestione del delicato ruolo di Giudice, ma anche per la sua immediata e spontanea umanità e il sempre discreto ed educato approccio nei confronti della classe forense.

La sua scomparsa rafforza il ricordo, rispettoso e deferente, degli anni in cui ha esercitato le funzioni giudicanti nel Circondario del Tribunale di Larino, come esempio di grande onestà intellettuale, di rettitudine morale e di effettiva equidistanza e terzietà.

Ai familiari tutti vanno le nostre sentite condoglianze e i sensi della nostra sincera vicinanza al loro dolore».