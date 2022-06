L'Ispettorato del Lavoro può entrare in una casa "in ristrutturazione"

L'Ispettorato del Lavoro può entrare in una casa dove siano in atto lavori edili.

Con la sentenza n. 502/2022 della Corte d'appello di Lecce è stata riconosciuta piena legittimità ad un'Ordinanza del 2017 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Brindisi emessa nei confronti dei proprietari di un'abitazione, nel cui giardino, venivano eseguiti lavori edili con impiego di lavoratori in nero. La decisione in questione lascia intendere che oggi è facile trovarsi un ispettore in casa quando vengano svolti lavori per cui una dimora privata divenga un «cantiere edile» in cui sia legittimo entrare al fine di controllare se siano state osservate tutte le norme in materia di lavoro. Nella sostanza la decisione precisa quando, e come, un luogo costituisca «privata dimora» in cui operi (o meno) il «divieto di accesso ispettivo». I fatti in questione risalgono al 2016 quando il personale ispettivo del lavoro di Brindisi ebbe ad effettuare un accesso nel giardino di un'abitazione privata in cui erano in essere una serie di lavori. Alla presenza del proprietario, gli Ispettori avevano accertato che cinque dei sei operai impiegati stavano lavorando “in nero”.

All'ispezione fece seguito l'emissione di un provvedimento d'ingiunzione di pagamento della somma di 15.929 euro. Il proprietario dell'immobile propose ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione sostenendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 13 della legge n. 689/1981 dal momento che l'accesso era stato eseguito in una «privata dimora», peraltro di proprietà della coniuge del ricorrente. In primo grado, i Giudici del Tribunale di Brindisi, con la sentenza n. 1267/2020, avevano accolto il ricorso, annullando il provvedimento dell'Ispettorato territoriale del lavoro, ritenendo che «i luoghi di privata dimora» dovevano essere esclusi dal «potere di ispezione». Nell'occasione il Tribunale spiegava che la nozione di «privata dimora», limitativa dei poteri ispettivi, coincide con la stessa nozione rilevante agli effetti del reato di violazione del domicilio (ex art. 614 del Codice penale).

Dunque, comprende non solo la casa di abitazione, ma anche ogni altro luogo destinato in via permanente (o soltanto transitoria) all'esplicazione della vita privata o attività lavorativa; e, quindi, ogni luogo in cui la persona si soffermi per compiere atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago (così la Cassazione con la sentenza n. 6361/2005). Il Ministero del lavoro propose appello contro tale decisione, sostenendo l'errata interpretazione della normativa (e, in particolare, del divieto previsto al citato art. 13) dal momento che l'accertamento era stato effettuato presso un «cantiere edile», realizzato nel giardino della casa estiva di proprietà della moglie del ricorrente, che non costituiva più «privata dimora» quanto piuttosto area permanentemente aperta ad ogni potenziale controllo e verifica da parte degli organi tecnici del Comune e degli operatori di polizia giudiziaria, inclusi gli ispettori del lavoro. La Corte di appello di Lecce ha accolto il ricorso, ribaltando la sentenza del Tribunale ("l'area destinata a cantiere edile, pur se di proprietà privata, non è qualificabile come luogo di privata dimora né come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi piuttosto di luogo aperto al pubblico, tant'è che gli ispettori del lavoro accedevano liberamente senza chiedere autorizzazione alcuna»).

Claudio de Luca