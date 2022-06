Viabilità e sicurezza, a San Pietro sorge una nuova rotonda

TERMOLI. Strade sempre più sicure, soprattutto per i pedoni e nelle periferie: questa mattina, giovedì 16 giugno, un nuovo intervento di messa in sicurezza stradale sta interessando il quartiere si San Pietro e Paolo dove gli operai del Comune stanno mettendo a punto una rotonda.

I new jersey, dei classici colori bianco e rosso, sono apparsi in via Volturno, intersezione via Biferno proprio nei presso della chiesa dei Santissimi Pietro e Paolo.

Una struttura che dovrebbe risolvere numerosi problemi: le mancate precedenze che, nel corso degli anni, hanno visto la zona protagonista di numerosi incidenti, ma anche l’annosa problematica del parcheggio selvaggio cui susseguente un pericolo per i pedoni che attraversano la strada e che rischiano di essere investiti.