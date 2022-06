Infrastrutture, turismo, mobilità: «Campomarino punta sul Pnrr e guarda al futuro»

CAMPOMARINO. Con verbali di deliberazione della Giunta comunale n. 84-85-86 del 13 giugno 2022, l’Amministrazione ha approvato tre progetti definitivi - esecutivi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr Missione 5 Inclusione e coesione, componente 3, Investimento 1, linea di intervento 1.1.1 Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità).

I progetti approvati riguardano rispettivamente la riqualificazione e il potenziamento infrastrutture “Parco della musica”, “Borgo dipinto" e "Promozione del patrimonio arbereshe" per un valore complessivo di 600mila euro.

Il progetto per la riqualificazione e potenziamento playground e area ludica di via Sicilia e di area Open library su via Carlo Alberto dalla Chiesa, per un valore complessivo di euro 250mila ed infine il progetto per la realizzazione di infrastrutture e servizi di mobilità sostenibile finalizzati alla premiazione del Patrimonio turistico culturale, per un valore complessivo di euro 150mila

«Ancora una volta, questa Amministrazione, con l’attenzione volta allo sviluppo socio culturale della comunità campomarinese, è riuscita a mettere in atto attraverso lo strumento del Pnrr, tre importantissime azioni progettuali che, qualora dovessero essere finanziate, rappresenterebbero una ulteriore spinta verso la crescita del territorio», il commento del sindaco Piero Donato Silvestri.