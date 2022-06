Albo comunale delle associazioni: bando per iscrizioni e aggiornamento

CAMPOBASSO. Nella sezione “Avvisi” del sito del Comune di Termoli è stato pubblicato l'invito per l’iscrizione e l’aggiornamento dell’Albo comunale delle associazioni.

Riguarda le associazioni culturali, sportive, assistenziali, di tutela ambientale, di promozione sociale, tutela e valorizzazione del territorio. Per chiedere l’aggiornamento oppure l’iscrizione all’Albo comunale bisogna specificare la sezione nella quale si intende essere iscritti.

È possibile effettuare l’iscrizione dal 15 giugno al 30 giugno 2022.

La domanda deve essere inoltrata al Sindaco di Termoli e sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante legale dell’associazione e deve essere presentata entro e non oltre le ore 14 del 30 giugno 2022.

La domanda può essere consegnata a mano oppure può essere recapitata tramite posta tradizionale al Comune di Termoli, Via Sannitica 5 oppure inviata via Posta Certificata (Pec) all’indirizzo protocollo.pec.comune.termoli.cb.it. Il modello può essere scaricato di seguito oppure dalla sezione “Avvisi” del sito internet del Comune di Termoli oppure ritirato presso l’Urp del settore Politiche Sociali negli uffici di Via Madonna delle Grazie n.2 (ex caserma dei carabinieri).

L’iscrizione avrà una durata di 3 anni.

Di seguito è possibile scaricare l’Avviso, la determina comunale e il modulo da compilare.